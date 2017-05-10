12 мая в Москве пройдет фестиваль детского и юношеского творчества

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В большом концертном зале Московского дворца пионеров 12 мая состоится праздничный гала-концерт фестиваля детского и юношеского творчества "1 + 1", сообщается на официальном портале мэра города.

Возраст конкурсантов — от трех до 20 лет. В соревновании также примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году темой фестиваля стал космос. Участники покажут свои лучшие творческие номера, видеотрейлеры и анонсы, афиши, эскизы костюмов и декораций.

Начало в 15:00.