Прошедший День Победы стал самым холодным в Москве с конца войны

Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. День Победы в 2017 году в Москве, где температура поднялась 9 мая только до 4,6 градуса, стал самым холодным за всю послевоенную историю, сообщает Гидрометцентр.

"Температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля. Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года. Тогда, 72 года назад, 9 мая воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса", — говорится в сообщении.

Однако абсолютный утренний рекорд холода — минус 5,6 градуса — был зафиксирован в этот день почти сто лет назад, в 1918 году.

При этом в погодном ведомстве отмечают, что холодно будет и в начале короткой рабочей недели. Средняя суточная температура ожидается почти на девять градусов ниже климатической нормы и соответствует началу апреля.

"В Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями. При этом без осадков не обойдется: в утренние часы и днем в столице ожидается небольшой дождь, возможно, и мокрый снег. Причем столбики термометров не поднимутся выше плюс 6-8 градусов. А ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду", — ожидают в Гидрометцентре.

Не намного теплее станет и в конце рабочей недели: при прояснениях днем воздух будет прогреваться до 12 градусов. При ночной температуре около нуля градусов погода будет холоднее положенной нормы градусов на 5-6, то есть соответствовать уже не началу апреля, а его середине.

"С ростом атмосферного давления 11 мая осадки ожидаются небольшими, а 12 мая их может не быть вовсе. И только в выходные дни можно рассчитывать днем на 15-16 градусов, возможны небольшие дожди, хотя ночная температура будет близка к нулю", — пояснили в ведомстве.

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