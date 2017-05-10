Исторический музей и храм Василия Блаженного 20 мая работают бесплатно

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Жители и гости столицы 20 мая смогут бесплатно посетить Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и храм Василия Блаженного в рамках акции "Ночь в музее", сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Впервые за пять лет во время акции "Ночь в музее" можно будет бесплатно посетить Государственный исторический музей (ГИМ), собор Василия Блаженного (Покровский) и Музей Отечественной войны 1812 года на Красной площади. Посетителей ждут экскурсии, мастер-классы, концерты и полевая кухня. Последний раз все три площадки участвовали в акции в 2012 году", — говорится в сообщении.

"Ночь в Историческом музее" пройдет в субботу, 20 мая, с 18.00 до 23.00. Специальная программа получила название "Ожившая история". "Она приурочена к 145-летию, которое мы отмечаем в этом году", — рассказали порталу в пресс-службе ГИМ.

Кроме этого, с 17.00 до 21.00 в Артиллерийском дворе у стен Исторического музея для всех желающих будет работать полевая кухня с кашей, а с 18.00 до 21.00 на всех трех площадках каждые 15 минут будут проводить бесплатные экскурсии. Так в Историческом музее экскурсии посвятят рассказу об одном экспонате. Посетители смогут узнать, кому Екатерина II преподнесла в подарок свои перчатки и очки и как выглядел любимый парадный камзол Петра I.

Также взрослых и детей ждут бесплатные мастер-классы по лепке русской игрушки, резьбе по кости и камню, а также занятия по росписи колокольчиков. Кроме этого, все желающие смогут сыграть в исторические настольные игры, например славянские шахматы.

У стен Исторического музея с 18.00 до 20.00 будет проходить концерт военной музыки, а в 21.00 на Красной площади начнется получасовой праздничный перезвон колоколов храма Василия Блаженного. Колокольные мелодии будут сменять друг друга каждые три минуты.