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Общество

Путин рассказал, что означало бы для российской нации поражение в войне

Сюжет:
День Победы - 2017 (128)
23:0609.05.2017
(обновлено: 23:36 09.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкТоржественный прием от имени В.В.Путина по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войнеТоржественный прием от имени В.В.Путина по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы напомнил, что поражение в Великой Отечественной войне грозило бы российской нации истреблением.

Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Александр Вильф
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Воздушную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды

Как напомнил президент, архивные документы нацистской партии свидетельствуют, что граждан СССР, не попавших на рабское производство, уничтожили бы физически или выслали в труднодоступные регионы, где люди постепенно вымерли бы.

Путин отметил также, что советский народ "определил исход самой кровопролитной войны и поставил в ней победную точку", пообещав, что страна передаст это достояние последующим поколениям россиян.

Для россиян 9 мая — день, "когда мы все так остро ощущаем ценность жизни и значимость любви к Отечеству, когда память о прошедшей войне становится общей и очень важной", — подчеркнул президент.

На Параде Победы

Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Медведев поздравил россиян с Днем Победы
В речи на Параде Победы Владимир Путин заявил, что не существует силы, способной поработить российский народ. "Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды", — сказал он.

Путин подчеркнул решающую роль Советского Союза в уничтожении фашизма, добавив, что победа СССР над фашизмом навсегда останется в истории как триумф разума над варварством. Он также напомнил о цене этой победы. "Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней", — сказал президент.

Глава государства отметил, что сегодня сама жизнь требует укрепления оборонного потенциала страны, заявив о способности Вооруженных сил России отразить "любую потенциальную агрессию". По его словам, российские военнослужащие готовы проявлять мужество и героизм, совершать любые подвиги и идти на любые жертвы ради страны и народа.

"Такие воины, солдаты и офицеры, есть сегодня и здесь в парадных расчетах на Красной площади Москвы. Страна гордится вами. Мы будем всегда беречь Россию, как делали это вы, солдаты Победы, и укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству", — сказал президент, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны.

Призыв к мировому сообществу

Посол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Посол США: образ "Бессмертного полка" останется в моей памяти
Путин также призвал к консолидации мирового сообщества перед лицом таких общих угроз, как терроризм, экстремизм и неонацизм, сказав, что Россия готова сотрудничать с другими странами.

После окончания парада Путин пообщался с ветеранами и вместе с министром обороны страны Сергеем Шойгу приветствовал военнослужащих, принявших участие в прохождении по Красной площади.

Венок к Могиле Неизвестного солдата

Несколько тысяч человек возложили утром цветы к советскому мемориалу в Трептов-парк в Берлине
© РИА Новости . Ангелина Тимофеева
К мемориалу в Трептов-парк в Берлине возложили цветы
Российский президент вместе с главой Молдавии Игорем Додоном возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля. Путин также возложил цветы на аллее городов-героев в Александровском саду.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, высшие должностные лица страны.

Поздравления ветеранам

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Путин: Россия всегда будет с теми, кто выбирает путь партнерства
В речи на Красной площади президент особо отметил ветеранов Великой Отечественной войны. "Прежде всего, мы отмечаем чествование ветеранов. Мы делаем это, не скрывая слез и не боясь высоких слов. Их произносят наши сердца, наполненные уважением и благодарностью", — сказал Путин.

После торжественного приема в Кремле Путин встретился с группой словенских ветеранов войны и поздравил их с праздником. Он поблагодарил их за бережное отношение к памятникам павшим советским солдатам. Экс-президент Словении Милан Кучан, находившийся среди членов делегации, поблагодарил российского президента за приглашение на праздник и подчеркнул, что в Словении чтут и продолжат чтить память советских борцов с фашизмом.

В рядах "Бессмертного полка"

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Рогозин поздравил россиян с Днем Победы, отметив вклад тружеников тыла
Президент России возглавил ежегодную акцию "Бессмертный полк" на Красной площади. В руках Путин держал портрет своего отца, участника войны. Рядом с главой страны прошли актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин.

Дойдя до начала Васильевского спуска, президент попрощался с участниками шествия и вернулся в Кремль через Спасскую башню. Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка" уже в третий раз.

Участники марша Бессмертный полк во Владивостоке
© РИА Новости . Виталий Аньков
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От Владивостока до Лиссабона: акция "Бессмертный полк" в мире

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