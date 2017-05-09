США
9.059 мая17:38МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В городах СЗФО отмечают День Победы парадами и шествиями

Сюжет:
День Победы - 2017 (116)
17:3609.05.2017
0160

С.-ПЕТЕРБУРГ/МУРМАНСК/АРХАНГЕЛЬСК/ПЕТРОЗАВОДСК/КАЛИНИНГРАД/НАРЬЯН-МАР/ПСКОВ/ВОЛОГДА, 9 мая – РИА Новости. День Победы в Санкт-Петербурге, Мурманске, Калининграде, Вологде, Петрозаводске и Пскове начался с парадов Победы, десятки тысяч людей в городах и поселках округа прошли в колоннах "Бессмертного полка", сотни тысяч жителей вышли на митинги, почтили память погибших у памятников и мемориалов.

Авиация впервые на Параде в Петербурге

Парад войск Санкт-Петербургского гарнизона состоялся на Дворцовой площади. Его принял главнокомандующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов. Почетными гостями парада стали ветераны Великой Отечественной войны, жители и защитники блокадного Ленинграда, труженики тыла.

Открыла праздничный парад сводная рота юных барабанщиков Кронштадтского морского кадетского корпуса. За ними прошла знаменная группа роты Почетного караула Западного военного округа. По Дворцовой площади прошли пешие парадные расчеты военных учебных заведений Санкт-Петербурга, МЧС РФ, а также воспитанники кадетского корпуса Минобороны РФ и Суворовского военного училища. Завершил прохождение пеших колонн парадный расчет юнармейцев.

По Дворцовой прошла военная техника времен Великой Отечественной войны, а также новейшая боевая и специальная техника, которая стоит на вооружении современной российской армии – всего 100 единиц. "Участникам парада продемонстрировали танки Т-72БЗ, оперативно-тактическое комплексы "Искандер", зенитно-ракетные комплексы С-300, бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр-М", БТР-82А, "Уралы" с гаубицами Д-30, БМ-21, "Град". Возглавил механизированную колонну легендарный танк Т-34-85", — сообщили власти Петербурга.

В параде Победы в Санкт-Петербурге впервые приняла участие авиация — транспортные самолеты, истребители, боевые вертолёты – всего более 40 единиц. В том числе над Дворцовой площадью также пролетел сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ. Парад завершило выступление сводного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона.

Легендарный Т-34 возглавил колонны на Параде в Калининграде и Мурманске

Празднование Дня Победы в самом западном российском регионе началось с военного парада войск Калининградского гарнизона, участие в котором приняли более 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота и сотрудников силовых ведомств.

В механизированной колонне, которую возглавил легендарный танк Т-34, участвовавший в штурме Кенигсберга, по главной площади Калининграда – площади Победы – прошли около 60 единиц современной боевой техники, состоящей на вооружении флота. Жители и гости Калининграда впервые увидели пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Утром в столице Заполярья – городе-герое Мурманске состоялся масштабный военный парад. Им командовал вице-адмирал Алексей Белкин. Принимал парад командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

В состав парадных расчётов пешей колонны парада Победы в Мурманске вошли более 435 воинов-североморцев, пограничники и спасатели, юнармейцы. Впервые в День Победы в городе-герое Мурманск был задействован парадный расчёт женщин-военнослужащих Северного флота и парадный расчёт Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

В параде приняли участие около 70 единиц военной техники. Возглавили механизированную колону образцы времён Великой Отечественной войны – легендарный танк Т-34, советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, советские автомобили повышенной проходимости ЗИС-5, ГАЗ-63, ЗИЛ-157. Современная часть парада была представлена военной техникой, стоящей на вооружении объединения ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск Северного флота.

Парады в Петрозаводске, Пскове, Вологде и Нарьян-Маре

В Петрозаводске торжественным маршем прошли воины Петрозаводского гарнизона, парадных расчетов погрануправления ФСБ России по Карелии, МВД, МЧС, а также кадеты, скауты, участники военно-патриотической игры "Зарница".

Перед трибуной и ветеранами торжественным маршем прошли офицеры 334 Краснознаменного радиотехнического полка. Полк берет свое начало от 6-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, ставшим прообразом героев повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…". Полк и ныне с честью несет звание Краснознаменного. По площади также прошли гвардейцы 158 гвардейского Новороссийского Краснознаменного ордена Суворова III степени истребительного авиационного полка.

Псков начал празднование Дня Победы парадом войск Псковского гарнизона. На центральной площади собрались тысячи псковичей и гостей города. Среди них — ветераны и участники войны, наблюдающие за ходом парада с трибун, а также блокадники Ленинграда, малолетние узники фашистских лагерей, участники партизанского движения, труженики тыла.

В торжественном шествии приняли участие более тысячи военнослужащих и 49 единиц техники. Строем прошли парадные коробки воинов Псковского гарнизона — десантники 76-й ДШД, летчики 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области. Отдельной колонной проследовали военнослужащие-женщины. Впервые в параде Победы приняли участие кадеты Псковского кадетского корпуса.

В Вологде на площади Революции прошел традиционный парад войск Вологодского гарнизона и торжественный митинг, посвященный 72й годовщине Победы. Парад начался с выноса копии Знамени Победы — штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 1 мая 1945 года был водружен над Рейхстагом в Берлине.

По завершении официальной части перед ветеранами и гостями праздника торжественным маршем, чеканя строевой шаг, прошли военнослужащие воинских частей, расположенных в Вологодской области, парадные расчеты МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, а также кадеты и юнармейцы, всего 25 коробок.

Более пяти тысяч гостей и жителей приняли участие в параде Победы в Нарьян-Маре. В "сердце города" по центральной площади окружной столицы прошли колонны военнослужащих, полицейских, представителей МЧС, кадетов, военно-патриотических клубов, знамённая и салютная группы.

В едином строю "Бессмертного полка"

Во всех городах северо-западного округа, во многих городах и поселках прошла всероссийская акция "Бессмертный полк". С портретами близких – участников войны вышли сотни тысяч участников в Петербурге. Колонна прошла от Суворовского проспекта до площади Александра Невского и Дворцовой площади.

Акция "Бессмертный полк" стартовала в Мурманске сразу после парада. Участники акции, невзирая на снегопад и ветер, прошли от здания городской администрации по центральному проспекту Ленина, улице Челюскинцев и проспекту Героев-Североморцев до мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны", который в народе называют "Алешей". В акции, помимо взрослых мурманчан приняли участие около тысячи учеников 8–11-х классов из школ и гимназий.

В Архангельске в акции приняли участие 15 тысяч человек. Горожане с портретами своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны под песни военных лет прошли по Троицкому проспекту и набережной Северной Двины до площади Мира. По сообщениям властей, акция "Бессмертный полк" стала самой масштабной за последние годы. Всего в Архангельской области, по предварительным подсчётам, в ней приняли участие около 40 тысяч человек.

Впервые в колонне "Бессмертного полка" в Архангельске были сформированы роты участников северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции и Соловецкой школы юнг. 100 портретов участников конвоев из России, Великобритании, США, Франции, Австралии и Новой Зеландии несли курсанты Арктического морского института.

В Великом Новгороде шествие "Бессмертного полка" собрало, по информации организаторов, 12,5 тысяч человек. Колонна "Бессмертного полка" проследовала по традиционному маршруту: площадь Победы-Софийская – монумент Победы – мемориал "Вечный огонь славы" в новгородском Кремле. По завершению шествия, участники акции возложили цветы к мемориалу.

В этом году "Бессмертный полк" впервые возглавила знаменитая новгородская полуторка — грузовик ГАЗ-ММ. Автомобиль, затонувший во время боев за освобождение Новгорода в 1944 году, был обнаружен несколько лет назад подводными археологами в районе истока реки Копка. В рабочее состояние машину привели специалисты новгородского 261-го ремонтного завода.

Тысячи вологжан вместе пронесли перед главным воинским мемориалом города на площади Революции портреты своих родных — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. В этом году, по оценкам организаторов, в шествии приняли участие около 8 тысяч человек, отметили в пресс-службе губернатора региона.

Почти 2,5 тысячи человек прошли в составе "Бессмертного полка" по улицам города с портретами родных и близких — участников Великой Отечественной войны в Нарьян-Маре. В сельских поселениях НАО в этой всероссийской акции приняли участие еще более тысячи человек. Наиболее массовые шествия прошли в селах Великовисочное, Несь, Ома и поселке Красное. День Победы в праздничных массовых мероприятиях отпраздновал каждый шестой житель округа.

Марш памяти, митинги, концерта и праздничные салюты

Помимо парадов и шествий "Бессмертного полка" в разных городах округа проходит множество мероприятий. На бульваре Победы Петрозаводска состоялся молодежный Марш Памяти. Почтить подвиг народа в годы Великой Отечественной войны пришли сотни школьников и студентов, кадетов и членов молодежных организаций, поисковых отрядов, ветеранов и горожан. Своим участием в Марше памяти жители карельской столицы благодарили ветеранов Великой Отечественной войны за их отвагу, стойкость и верность Родине.

Историческую реконструкцию штурма немецкого оборонительного сооружения форта №5, имевшего важное стратегическое значение, воссоздали более 100 реконструкторов. В 23.00 мск в Калининграде военнослужащие мотострелкового полка сухопутных и береговых войск 11 армейского корпуса Балтфлота произведут праздничный из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны — ЗИС-3. Три пушки ЗИС-3, входящие в салютный расчет, знамениты своим участием в Восточно-Прусской наступательной операции 1945 года.

В Ненецком округе организован праздничный концерт "Победный май", акции "Солдатская каша" и "Блокадный хлеб". Всего в населённых пунктах, в том числе в Нарьян-Маре, запланировано более сотни праздничных концертов, акций, выставок, памятных вечеров, фестивалей, литературно-музыкальных композиций, вечеров-встреч с участниками войны и тружениками, спортивных соревнований.

По сообщениям организаторов, в Мурманске в памятных мероприятиях 9 мая приняли участие около 12 тысяч человек. У памятника "Алеше" прошел торжественный митинг, жители города приняли участие в легкоатлетическом пробеге. Вечером мурманчане соберутся в центре города на торжественный салют.

В Архангельске также состоялся легкоатлетический пробег, церемонии возложения цветов прошли у памятника адмиралу Кузнецову, памятника юнгам Северного флота, у стелы Города воинской славы и у памятного знака участникам Северных конвоев. В полдень состоялся торжественный митинг на площади Мира. В Архангельске также прошел парад духового оркестра, войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена