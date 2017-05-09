В городах СЗФО отмечают День Победы парадами и шествиями

С.-ПЕТЕРБУРГ/МУРМАНСК/АРХАНГЕЛЬСК/ПЕТРОЗАВОДСК/КАЛИНИНГРАД/НАРЬЯН-МАР/ПСКОВ/ВОЛОГДА, 9 мая – РИА Новости. День Победы в Санкт-Петербурге, Мурманске, Калининграде, Вологде, Петрозаводске и Пскове начался с парадов Победы, десятки тысяч людей в городах и поселках округа прошли в колоннах "Бессмертного полка", сотни тысяч жителей вышли на митинги, почтили память погибших у памятников и мемориалов.

Авиация впервые на Параде в Петербурге

Парад войск Санкт-Петербургского гарнизона состоялся на Дворцовой площади. Его принял главнокомандующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов. Почетными гостями парада стали ветераны Великой Отечественной войны, жители и защитники блокадного Ленинграда, труженики тыла.

Открыла праздничный парад сводная рота юных барабанщиков Кронштадтского морского кадетского корпуса. За ними прошла знаменная группа роты Почетного караула Западного военного округа. По Дворцовой площади прошли пешие парадные расчеты военных учебных заведений Санкт-Петербурга, МЧС РФ, а также воспитанники кадетского корпуса Минобороны РФ и Суворовского военного училища. Завершил прохождение пеших колонн парадный расчет юнармейцев.

По Дворцовой прошла военная техника времен Великой Отечественной войны, а также новейшая боевая и специальная техника, которая стоит на вооружении современной российской армии – всего 100 единиц. "Участникам парада продемонстрировали танки Т-72БЗ, оперативно-тактическое комплексы "Искандер", зенитно-ракетные комплексы С-300, бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр-М", БТР-82А, "Уралы" с гаубицами Д-30, БМ-21, "Град". Возглавил механизированную колонну легендарный танк Т-34-85", — сообщили власти Петербурга.

В параде Победы в Санкт-Петербурге впервые приняла участие авиация — транспортные самолеты, истребители, боевые вертолёты – всего более 40 единиц. В том числе над Дворцовой площадью также пролетел сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ. Парад завершило выступление сводного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона.

Легендарный Т-34 возглавил колонны на Параде в Калининграде и Мурманске

Празднование Дня Победы в самом западном российском регионе началось с военного парада войск Калининградского гарнизона, участие в котором приняли более 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота и сотрудников силовых ведомств.

В механизированной колонне, которую возглавил легендарный танк Т-34, участвовавший в штурме Кенигсберга, по главной площади Калининграда – площади Победы – прошли около 60 единиц современной боевой техники, состоящей на вооружении флота. Жители и гости Калининграда впервые увидели пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Утром в столице Заполярья – городе-герое Мурманске состоялся масштабный военный парад. Им командовал вице-адмирал Алексей Белкин. Принимал парад командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

В состав парадных расчётов пешей колонны парада Победы в Мурманске вошли более 435 воинов-североморцев, пограничники и спасатели, юнармейцы. Впервые в День Победы в городе-герое Мурманск был задействован парадный расчёт женщин-военнослужащих Северного флота и парадный расчёт Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

В параде приняли участие около 70 единиц военной техники. Возглавили механизированную колону образцы времён Великой Отечественной войны – легендарный танк Т-34, советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, советские автомобили повышенной проходимости ЗИС-5, ГАЗ-63, ЗИЛ-157. Современная часть парада была представлена военной техникой, стоящей на вооружении объединения ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск Северного флота.

Парады в Петрозаводске, Пскове, Вологде и Нарьян-Маре

В Петрозаводске торжественным маршем прошли воины Петрозаводского гарнизона, парадных расчетов погрануправления ФСБ России по Карелии, МВД, МЧС, а также кадеты, скауты, участники военно-патриотической игры "Зарница".

Перед трибуной и ветеранами торжественным маршем прошли офицеры 334 Краснознаменного радиотехнического полка. Полк берет свое начало от 6-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, ставшим прообразом героев повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…". Полк и ныне с честью несет звание Краснознаменного. По площади также прошли гвардейцы 158 гвардейского Новороссийского Краснознаменного ордена Суворова III степени истребительного авиационного полка.

Псков начал празднование Дня Победы парадом войск Псковского гарнизона. На центральной площади собрались тысячи псковичей и гостей города. Среди них — ветераны и участники войны, наблюдающие за ходом парада с трибун, а также блокадники Ленинграда, малолетние узники фашистских лагерей, участники партизанского движения, труженики тыла.

В торжественном шествии приняли участие более тысячи военнослужащих и 49 единиц техники. Строем прошли парадные коробки воинов Псковского гарнизона — десантники 76-й ДШД, летчики 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области. Отдельной колонной проследовали военнослужащие-женщины. Впервые в параде Победы приняли участие кадеты Псковского кадетского корпуса.

В Вологде на площади Революции прошел традиционный парад войск Вологодского гарнизона и торжественный митинг, посвященный 72й годовщине Победы. Парад начался с выноса копии Знамени Победы — штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 1 мая 1945 года был водружен над Рейхстагом в Берлине.

По завершении официальной части перед ветеранами и гостями праздника торжественным маршем, чеканя строевой шаг, прошли военнослужащие воинских частей, расположенных в Вологодской области, парадные расчеты МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, а также кадеты и юнармейцы, всего 25 коробок.

Более пяти тысяч гостей и жителей приняли участие в параде Победы в Нарьян-Маре. В "сердце города" по центральной площади окружной столицы прошли колонны военнослужащих, полицейских, представителей МЧС, кадетов, военно-патриотических клубов, знамённая и салютная группы.

В едином строю "Бессмертного полка"

Во всех городах северо-западного округа, во многих городах и поселках прошла всероссийская акция "Бессмертный полк". С портретами близких – участников войны вышли сотни тысяч участников в Петербурге. Колонна прошла от Суворовского проспекта до площади Александра Невского и Дворцовой площади.

Акция "Бессмертный полк" стартовала в Мурманске сразу после парада. Участники акции, невзирая на снегопад и ветер, прошли от здания городской администрации по центральному проспекту Ленина, улице Челюскинцев и проспекту Героев-Североморцев до мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны", который в народе называют "Алешей". В акции, помимо взрослых мурманчан приняли участие около тысячи учеников 8–11-х классов из школ и гимназий.

В Архангельске в акции приняли участие 15 тысяч человек. Горожане с портретами своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны под песни военных лет прошли по Троицкому проспекту и набережной Северной Двины до площади Мира. По сообщениям властей, акция "Бессмертный полк" стала самой масштабной за последние годы. Всего в Архангельской области, по предварительным подсчётам, в ней приняли участие около 40 тысяч человек.

Впервые в колонне "Бессмертного полка" в Архангельске были сформированы роты участников северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции и Соловецкой школы юнг. 100 портретов участников конвоев из России, Великобритании, США, Франции, Австралии и Новой Зеландии несли курсанты Арктического морского института.

В Великом Новгороде шествие "Бессмертного полка" собрало, по информации организаторов, 12,5 тысяч человек. Колонна "Бессмертного полка" проследовала по традиционному маршруту: площадь Победы-Софийская – монумент Победы – мемориал "Вечный огонь славы" в новгородском Кремле. По завершению шествия, участники акции возложили цветы к мемориалу.

В этом году "Бессмертный полк" впервые возглавила знаменитая новгородская полуторка — грузовик ГАЗ-ММ. Автомобиль, затонувший во время боев за освобождение Новгорода в 1944 году, был обнаружен несколько лет назад подводными археологами в районе истока реки Копка. В рабочее состояние машину привели специалисты новгородского 261-го ремонтного завода.

Тысячи вологжан вместе пронесли перед главным воинским мемориалом города на площади Революции портреты своих родных — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. В этом году, по оценкам организаторов, в шествии приняли участие около 8 тысяч человек, отметили в пресс-службе губернатора региона.

Почти 2,5 тысячи человек прошли в составе "Бессмертного полка" по улицам города с портретами родных и близких — участников Великой Отечественной войны в Нарьян-Маре. В сельских поселениях НАО в этой всероссийской акции приняли участие еще более тысячи человек. Наиболее массовые шествия прошли в селах Великовисочное, Несь, Ома и поселке Красное. День Победы в праздничных массовых мероприятиях отпраздновал каждый шестой житель округа.

Марш памяти, митинги, концерта и праздничные салюты

Помимо парадов и шествий "Бессмертного полка" в разных городах округа проходит множество мероприятий. На бульваре Победы Петрозаводска состоялся молодежный Марш Памяти. Почтить подвиг народа в годы Великой Отечественной войны пришли сотни школьников и студентов, кадетов и членов молодежных организаций, поисковых отрядов, ветеранов и горожан. Своим участием в Марше памяти жители карельской столицы благодарили ветеранов Великой Отечественной войны за их отвагу, стойкость и верность Родине.

Историческую реконструкцию штурма немецкого оборонительного сооружения форта №5, имевшего важное стратегическое значение, воссоздали более 100 реконструкторов. В 23.00 мск в Калининграде военнослужащие мотострелкового полка сухопутных и береговых войск 11 армейского корпуса Балтфлота произведут праздничный из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны — ЗИС-3. Три пушки ЗИС-3, входящие в салютный расчет, знамениты своим участием в Восточно-Прусской наступательной операции 1945 года.

В Ненецком округе организован праздничный концерт "Победный май", акции "Солдатская каша" и "Блокадный хлеб". Всего в населённых пунктах, в том числе в Нарьян-Маре, запланировано более сотни праздничных концертов, акций, выставок, памятных вечеров, фестивалей, литературно-музыкальных композиций, вечеров-встреч с участниками войны и тружениками, спортивных соревнований.

По сообщениям организаторов, в Мурманске в памятных мероприятиях 9 мая приняли участие около 12 тысяч человек. У памятника "Алеше" прошел торжественный митинг, жители города приняли участие в легкоатлетическом пробеге. Вечером мурманчане соберутся в центре города на торжественный салют.

В Архангельске также состоялся легкоатлетический пробег, церемонии возложения цветов прошли у памятника адмиралу Кузнецову, памятника юнгам Северного флота, у стелы Города воинской славы и у памятного знака участникам Северных конвоев. В полдень состоялся торжественный митинг на площади Мира. В Архангельске также прошел парад духового оркестра, войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы.