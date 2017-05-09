В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прошли парады

КРАСНОДАР/РОСТОВ-НА-ДОНУ/СОЧИ/НАЛЬЧИК/МАХАЧАЛА/ГРОЗНЫЙ, 9 мая — РИА Новости. Военные парады и шествия прошли в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Волгограде и Новороссийске организованы стилизованные солдатские привалы, кухни и выставки боевой техники; в Ростове-на-Дону состоялась яркая акция "Спасибо вам, родные наши деды!"; в Сочи прошло шествие "Свеча памяти", а в Ставрополе открылась обновленная Стена памяти "Народная Победа", на которой разместили более тысячи новых имен участников Великой Отечественной войны.

Торжества в честь Дня Победы в городах ЮФО и СКФО начались с возложения цветов и венков к Вечному огню, к могилам погибших солдат, а также памятникам в честь героев и участников войны.

Волгоград: более 100 праздничных мероприятий

В Волгоградской области в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организованы более 100 крупных памятных, культурных, молодежных и спортивных мероприятий.

День Победы в Волгограде по традиции начался с возложения венков и цветов на Мамаевом кургане. Затем на площади Павших Борцов состоялся парад частей Волгоградского гарнизона, регионального ГУМЧС России, Волгоградской академии МВД и кадетского казачьего корпуса имени Недорубова. В полдень жители и гости города прошли от Дома Павлова до вершины Мамаева кургана в "Бессмертном полку", где торжественно открылась Аллея России.

В торжестве принял участие министр экологии России Сергей Донской, по словам которого, проект посвящен увековечиванию памяти о героях Сталинградской битвы и в современном контексте символизирует единство и силу народов России.

Весь день в городе-герое будут работать стилизованные солдатские привалы и солдатские кухни, пройдет выставка исторической техники, состоится фестиваль "Дети мира и дети войны", а вечером на Центральной набережной пройдет большой праздничный концерт с участием Александра Маршала, который завершится праздничным салютом.

Поможет создать исторический колорит и взвод девушек-регулировщиц ГУМВД России по региону. Действующие сотрудницы полиции вновь облачатся в форму военных лет и будут нести службу на улицах Волгограда. Туристам и жителям сориентироваться в городе и в череде праздничных событий помогут около тысячи волонтеров.

Ростов-на-Дону: "Спасибо вам, родные наши деды!"

Ветеранов Ростова-на-Дону доставили на Театральную площадь, где состоялся парад, из разных районов города на 20 празднично оформленных автобусах и 16 автомобилях УАЗ. Колонна стартовала от проспекта Буденновского. На всем пути до Театральной площади 18 тысяч школьников приветствовали ветеранов.

В параде приняли участие около 1,5 тысяч представителей Южного военного округа и других силовых ведомств. В составе механизированной колонны проехали 50 боевых спецмашин – бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр" и "Рысь", танки Т-72Б3, ракетные комплексы "Хризантема", "Искандер-М", "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Впервые ростовчане увидели зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" и модернизированные бронеавтомобили "Тигр-М".

Все мероприятие сопровождал постоянный участник парадов – оркестр Ростовского-на-Дону гарнизона. Военный парад завершился яркой акцией "Спасибо вам, родные наши деды!", в которой приняли участие более 1,5 тысячи волонтеров.

Впервые военный парад в Ростовской области прошел не только в Ростове-на-Дону, но и в Новочеркасске. Участие в нем приняли свыше 1,1 тысячи человек, среди них около 750 представителей Южного военного округа, а также курсанты Новочеркасского суворовского училища МВД России, кадеты и юнармейцы.

Парад начался с выноса военнослужащими 150-й Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии флага России и Знамени Победы. Именно бойцы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии сержант Михаил Егоров, младший сержант Мелитон Кантария водрузили флаг дивизии над зданием Рейхстага 72 года назад.

В конце парада военные хором исполнили строевые песни и знаменитый "День Победы".

Краснодарский край: митинг памяти и полевая кухня

В торжественном прохождении войск на Театральной площади в Краснодаре приняли участие свыше 2 тысяч человек. Парад открыли ветераны Великой Отечественной войны, которые выехали на ретроавтомобилях. Затем по площади прошли 38 парадных расчетов, конная группа Почетного караула Кубанского казачьего войска, 25 единиц военной техники и шесть единиц вооружения.

В параде приняли участие военнослужащие соединений и воинских частей Краснодарского гарнизона, казаки Кубанского казачьего войска, курсанты кадетских корпусов региона и Краснодарского президентского кадетского училища, ветераны боевых действий, парадные расчеты краевых управлений МВД и МЧС.

В завершение парада выехала колонна из 25 единиц военной техники: бронированные разведывательные машины "Тигр", БТР-80, ракетные комплексы "Искандер-ТЗМ", ПЗРК "Игла".

В Сочи праздник начался с митинга памяти на Мемориале в Завокзальном районе, а затем от Зимнего театра стартовало шествие участников акций "Бессмертный полк" и "Полотно Победы". Днем на площади у морского порта Сочи торжества начались с прямой трансляции Парада Победы на Красной площади в Москве. Для гостей работает полевая кухня, развернута выставка вооружений и боевой техники. Здесь также проходят показательные выступления спецназа, выступают финалисты городского конкурса строя и песни. Вечером площади состоится гала-концерт "Салют Победы", который завершится праздничным фейерверком.

Особенным шествием "Свеча памяти" сочинцы и гости курорта почтят память погибших. "Каждый из нас, взяв в руки свою зажженную свечу, пройдет в организованном шествии от Северного до Южного мола, где после вместе мы спустим траурный венок в море. Чем больше нас будет, тем ярче будет светящаяся колонна наших зажженных сердец – тем глубже отпечатается в наших душах подвиг павших в Великой Отечественной войне Героев", — приглашают организаторы принять участие в акции.

Город-герой Новороссийск вошел в топ-10 самых популярных у туристов городов, которые посещают в День Победы.

По информации Южного военного округа, по главной улице города проехали бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", боевые машины "Торнадо", самоходные артустановки "Берег", зенитные ракетные комплексы "Оса", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", зенитные ракетные системы С-300.

Астрахань: выставка военной техники

В Астрахани парад начался на площади Ленина в 10.00 по местному времени (9.00 мск), в нем приняли участие более 1 тысячи человек — парадные расчеты военнослужащих Каспийской флотилии, учебного центра ВКС, управления МЧС по региону, курсанты морской академии имени адмирала Ушакова, представители казачества и силовых структур. Музыкальное сопровождение парада обеспечил сводный оркестр Астраханского гарнизона.

В механизированной колонне по площади на параде прошла боевая техника морской пехоты — бронетранспортеры БТР-80, пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300, самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С", ракеты-мишени "Стриж-3" и "Пищаль-Б", корабельные ракеты "Термит".

После прохождения военную технику выставили на проспекте губернатора Анатолия Гужвина. Впервые в ходе выставки вооружения и военной техники астраханцам и гостям города представили легендарное стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны. Также на 17-й пристани в районе площади Петра I открыты для посещения три корабля из состава Каспийской флотилии.

Астраханцы и гости города также могут пройти с экскурсиями по малому артиллерийскому кораблю "Волгодонск" и осмотреть оружие, стоящее на вооружении министерства обороны, новому спасательному судну буксиру и рейдовому водолазному катеру, на которых представлено новейшее водолазное оборудование.

Завершением праздника в 22.00 (21.00 мск) станет проведение артиллерийских залпов праздничного салюта.

Ставрополь: стена памяти "Народная Победа"

В Ставрополе программа торжественных мероприятий началась на мемориале "Вечная Слава", где жители города и региона почтили память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Перед началом церемонии митрополит Ставропольский и Владикавказский Кирилл отслужил заупокойную литию по жителям края, погибшим на фронтах и умершим в тылу.

Участие в праздничных торжествах на Ставрополье принимает делегация ветеранов из Донецкой народной республики, которая прибыла в край по приглашению губернатора Владимира Владимирова.

В канун праздника в Ставрополе открыли обновленную Стену памяти "Народная Победа", на которой разместили более тысячи новых имен участников войны. Теперь Стена памяти содержит фотографии около 12 тысяч фронтовиков.

В честь Дня Победы по главной площади Ставрополя торжественным маршем прошли свыше 1 тысячи военных и 55 единиц боевой техники. Впервые в параде в честь Победы в столице края приняла участие тяжелая бронетанковая техника – четыре танка Т-72Б3 и четыре самоходные артиллерийские установки 2С19 "Дилемма". Были также представлены ракетные системы залпового огня "Ураган" и ракетные комплексы "Точка-У". В небе пролетели легкие самолеты авиаклубов, первый из которых пронес над городом Знамя Победы.

На Крепостной горе Ставрополя состоялось ставшее уже традиционным выступление тысячеголосого сводного детского хора, участники которого исполнили песни военных лет.

Дагестан: Аллея Славы

В преддверии празднования Дня Победы дагестанские власти проводили мероприятия по обустройству в Махачкале Аллеи Славы, в ходе которого жители республики посадили деревья в память о погибших предках. В акции принял участие глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

"Накануне принял участие в акции по высаживанию в парке на озере Ак-Гель деревьев в память о погибших на полях войн за наше Отечество…. Я считаю, что каждое такое дерево – это память обо всех дагестанцах, которые погибли в разных войнах во имя Отечества. Самое главное – осознавать великий смысл их подвига. Они погибли для того, чтобы мы жили достойно. Дагестанцы должны вернуться к своей исторической памяти, к славе своих предков, к трудовой деятельности, достойной наших отцов. Если мы будем достойно работать, мы будем и достойно жить", – написал глава Дагестана на своей странице в Instagram.

Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Великой Победы, в Махачкале состоялся в 10.00 на площади имени Ленина. После него было организовано шествие к парку имени Ленинского Комсомола, куда также прибыла сводная колонна ветеранов Великой Отечественной войны на празднично оформленных маршрутных такси.

Грозный: 50 "пеших коробок" и военная авиация

В Грозном состоялся военный парад, в котором приняли участие свыше 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов и 145 единиц автомобилей и бронетехники.

Принимали парад глава Чечни Рамзан Кадыров и министр внутренних дел по региону Руслан Алханов.

Под музыку военных лет перед трибунами, где также присутствовали участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, прошли 50 "пеших коробок". Вслед за ними на проспект выехала механизированная колонна из 145 единиц техники, которую возглавил легендарный американский автомобиль "Виллис". Ровным строем проследовали бронетранспортеры, реактивная система залпового огня "Град", зенитная установка "Оса", боевые машины "Тигр", "Выстрел", "Камаз-43269", "Урал", автомобили времен войны и другие.

Кадыров, выступая перед участниками парада, отметил, что что на примере ветеранов воспитаны современные герои, обеспечивающие безопасность и покой граждан страны.

"Сегодня Чеченская республика является надежным оплотом южных рубежей родины… Наши воины твердо хранят славные боевые традиции отцов и дедов и способны выполнить самые трудные задачи по защите России", — сказал он.

Кульминацией парада стало участие в нем военной авиации. В небе над площадью пролетело звено самолетов-истребителей и вертолетов со Знаменем Победы, а также флагами России и Чечни. Завершился парад возложением цветов к Мемориалу памяти погибших в борьбе с терроризмом.

Ингушетия, Владикавказ и Черкесск: весточка ветеранам

В Ингушетии праздник открылся военным парадом в Магасе, участниками которого стали военнослужащие местного гарнизона, сотрудники МВД, МЧС, пограничники, воспитанники Горского кадетского корпуса, юнармейцы, а также колонна бронетехники. Во время парада группа парашютистов спустила специальное послание ветеранам Великой Отечественной войны от молодежи республики.

В механизированной части торжественного парада были задействованы многоцелевой автомобиль повышенной проходимости "Тигр ", бронетранспортер БТР-80, боевая машина "Камаз – 6350", 152- миллиметровая гаубица "Мста-Б". Также на параде в Магасе можно было увидеть бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

Кроме того, в Магасе прошел автопробег раритетных автомобилей ГАЗ М-20 "Победа", одной из ретро-машин управлял глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. На этом автомобиле он прибыл на Мемориал памяти и славы ингушского народа, где вместе с ветеранами возложил цветы у Вечного огня.

Во Владикавказе в канун Дня Победы прошла выставка вооружения и техники 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, а 9 мая ее военнослужащие прошли парадом по площади Свободы в столице Северной Осетии. После объезда личного состава соединений в торжественном марше прошли и ветераны войны и труда.

В Черкесске на площади Ленина состоялся военный парад, в котором участвовали сотрудники правоохранительных органов и воинских подразделений, дислоцирующихся на территории Карачаево-Черкесии. Акция "Бессмертный полк" прошла во всех городах и районах региона. В столице республики также прошли скачки.