Парад Победы в Севастополе собрал десятки тысяч зрителей и участников

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. День Победы в городе-герое Севастополе традиционно отмечается парадом войск Севастопольского гарнизона, моряков Черноморского флота, демонстрацией новейшей военной техники и проходом ветеранов вооруженных сил. После парада в центре города прошли десятки тысяч горожан и гостей столицы с портретами воевавших родных — участники "Бессмертного полка".

Военный парад

Праздничные торжества в Севастополе в день Победы начались в 9 утра с поднятия военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота. К этому моменту на центральной улице Севастополя — Ленина, ведущей к площади Нахимова, уже все было готово к параду войск Севастопольского гарнизона. На торжества в центр пришли тысячи людей, многие заранее заняли лучшие места для наблюдения за торжественным парадом — на парапетах домов, на стенках у екатерининского сквера, на балконах жилых домов и административных зданий.

Принимающий парад в Севастополе командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко поздравил севастопольцев с Днем Победы. Он напомнил, что победа в войне оплачена невосполнимой ценой — кровью и жизнями миллионов наших соотечественников.

"В ряде стран вновь поднимает голову гидра фашизма и нацизма, терроризм стал глобальной угрозой мира, мы обязаны победить это зло и сделать все от нас зависящее, чтобы пожар войны не ворвался в наш дом", — сказал Витко.

Начали парад в Севастополе военнослужащие, которые, чеканя шаг, прошли мимо трибуны у площади Нахимова, на которой расположились около 120 севастопольцев — ветеранов и участников войны, а также руководство региона.

Кроме военнослужащих гарнизона, в параде впервые в этом году приняли участие бойцы национальной гвардии РФ, отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", рота юных нахимовцев филиала Нахимовского военно-морского училища. В форме матросов в бескозырках к площади Нахимова прошли артековцы – участники второго всероссийского сбора юных моряков. Аплодисментами встретили на марше военнослужащих-женщин из состава отдельной бригады разведки Черноморского флота, которые также впервые приняли участие в параде.

Тайфуны и бастионы Севастополя

После прохода войск к площади устремилась техника. Среди образцов современной военной техники, которая приняла участие в параде — бронетранспортеры и бронемашины "Рысь" и "Тигр", а также впервые участвующая в показе бронемашина "Тайфун".

По улицам провезли грозную артиллерию и средства противовоздушной обороны — от переносного комплекса "Игла" до зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и зенитного ракетного комплекса С-300. Наибольший интерес зрителей вызвал проход двух противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" с комплексами наведения "Монолит" и "Минерал".

Всего в торжественном параде приняли участие более 1300 военнослужащих и более 40 единиц боевой техники и вооружения.

30-тысячный бессмертный полк

Вслед за современной техникой по центральным улицам города-героя проехала ретро-техника времен войны и послевоенных лет, которая в свою очередь уступила место ветеранам вооруженных сил, представителям многочисленных ветеранских организаций города, военнослужащим в запасе. Их проход жители и гости города сопровождали аплодисментами и криками "Ура!".

После окончания парада людская река с портретами родных — участников войны вылилась на улицу Ленина — так началось прохождение многотысячной колонны "Бессмертного полка" в городе-герое. По данным организаторов, принять участие в акции собралось не менее 30 тысяч человек.

Праздничные торжества в Севастополе продолжаются, на площади Нахимова работает полевая кухня, а в 18 часов в центре города начнется праздничный концерт, в котором примет участие певица Юлия Самойлова. Завершатся праздничные мероприятия в городе-герое фейерверком и артиллерийским салютом над акваторией Севастопольской бухты.

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