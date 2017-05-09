Парад Победы в Севастополе собрал десятки тысяч зрителей и участников

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. День Победы в городе-герое Севастополе традиционно отмечается парадом войск Севастопольского гарнизона, моряков Черноморского флота, демонстрацией новейшей военной техники и проходом ветеранов вооруженных сил. После парада в центре города прошли десятки тысяч горожан и гостей столицы с портретами воевавших родных — участники "Бессмертного полка".
Военный парад
Праздничные торжества в Севастополе в день Победы начались в 9 утра с поднятия военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота. К этому моменту на центральной улице Севастополя — Ленина, ведущей к площади Нахимова, уже все было готово к параду войск Севастопольского гарнизона. На торжества в центр пришли тысячи людей, многие заранее заняли лучшие места для наблюдения за торжественным парадом — на парапетах домов, на стенках у екатерининского сквера, на балконах жилых домов и административных зданий.
Принимающий парад в Севастополе командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко поздравил севастопольцев с Днем Победы. Он напомнил, что победа в войне оплачена невосполнимой ценой — кровью и жизнями миллионов наших соотечественников.
"В ряде стран вновь поднимает голову гидра фашизма и нацизма, терроризм стал глобальной угрозой мира, мы обязаны победить это зло и сделать все от нас зависящее, чтобы пожар войны не ворвался в наш дом", — сказал Витко.
Начали парад в Севастополе военнослужащие, которые, чеканя шаг, прошли мимо трибуны у площади Нахимова, на которой расположились около 120 севастопольцев — ветеранов и участников войны, а также руководство региона.
Кроме военнослужащих гарнизона, в параде впервые в этом году приняли участие бойцы национальной гвардии РФ, отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", рота юных нахимовцев филиала Нахимовского военно-морского училища. В форме матросов в бескозырках к площади Нахимова прошли артековцы – участники второго всероссийского сбора юных моряков. Аплодисментами встретили на марше военнослужащих-женщин из состава отдельной бригады разведки Черноморского флота, которые также впервые приняли участие в параде.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПарад на Красной площади открыли знаменные группы Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Красной площади открыли знаменные группы Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в Великой Отечественной войне.
В параде приняли участие более десяти тысяч военнослужащих всех родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
К участникам парада и зрителям обратился президент России Владимир Путин. "Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ", - сказал Путин на параде Победы.
Как отметил президент, "русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей родины, ради своего народа".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам Путина, уроки прошедшей войны призывают сохранять бдительность, и Вооруженные силы страны способны отразить любую потенциальную угрозу. Укреплять оборонный потенциал сегодня требует сама жизнь, подчеркнул президент.
По словам Путина, уроки прошедшей войны призывают сохранять бдительность, и Вооруженные силы страны способны отразить любую потенциальную угрозу. Укреплять оборонный потенциал сегодня требует сама жизнь, подчеркнул президент.
Военный парад традиционно открыли барабанщики Московского военно-музыкального училища министерства обороны России им. Халилова.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПосле прохождения знаменных групп знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России в сопровождении почетного караула трех видов вооруженных сил на Красную площадь вышли самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища.
После прохождения знаменных групп знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России в сопровождении почетного караула трех видов вооруженных сил на Красную площадь вышли самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
По площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗатем на площадь вышла колонна военной техники, которую возглавил лучший отечественный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, за которым проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К".
Затем на площадь вышла колонна военной техники, которую возглавил лучший отечественный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, за которым проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К".
На фото: один из парадных расчетов, состоящий из женщин-военнослужащих, которые одеты в новую форму - синий жакет, белую юбку и сапоги черного цвета.
Продолжили механизированную колонну боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкШествие продолжили самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2". На фото: самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С".
Шествие продолжили самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2". На фото: самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С".
Впервые на Красной площади колонна расчета ПВО в Арктике - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". На фото: зенитно-ракетный комплекс "Тор М2".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанк"Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА" выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур. На фото: подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с РС-24.
"Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА" выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур. На фото: подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с РС-24.
Замкнули колонну военной техники перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг".
Также в военном параде на Красной площади приняли участие боевые машины пехоты на базе платформы ВПК-7829 "Бумеранг".
Воздушную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. На фото: зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".
Тайфуны и бастионы Севастополя
После прохода войск к площади устремилась техника. Среди образцов современной военной техники, которая приняла участие в параде — бронетранспортеры и бронемашины "Рысь" и "Тигр", а также впервые участвующая в показе бронемашина "Тайфун".
По улицам провезли грозную артиллерию и средства противовоздушной обороны — от переносного комплекса "Игла" до зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и зенитного ракетного комплекса С-300. Наибольший интерес зрителей вызвал проход двух противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" с комплексами наведения "Монолит" и "Минерал".
Всего в торжественном параде приняли участие более 1300 военнослужащих и более 40 единиц боевой техники и вооружения.
30-тысячный бессмертный полк
Вслед за современной техникой по центральным улицам города-героя проехала ретро-техника времен войны и послевоенных лет, которая в свою очередь уступила место ветеранам вооруженных сил, представителям многочисленных ветеранских организаций города, военнослужащим в запасе. Их проход жители и гости города сопровождали аплодисментами и криками "Ура!".
После окончания парада людская река с портретами родных — участников войны вылилась на улицу Ленина — так началось прохождение многотысячной колонны "Бессмертного полка" в городе-герое. По данным организаторов, принять участие в акции собралось не менее 30 тысяч человек.
Праздничные торжества в Севастополе продолжаются, на площади Нахимова работает полевая кухня, а в 18 часов в центре города начнется праздничный концерт, в котором примет участие певица Юлия Самойлова. Завершатся праздничные мероприятия в городе-герое фейерверком и артиллерийским салютом над акваторией Севастопольской бухты.
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