Греческое ТВ: парад на Красной площади впечатляет

АФИНЫ, 9 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Военный парад на Красной площади является впечатляющим, отметило греческое общественное телевидение ERT.

"Раньше всегда впечатляющими были парады Советской армии, Красной армии, а сейчас — Российской армии", — сказал ведущий.

Телевидение включило прямую трансляцию из Москвы на несколько минут в начале парада, а затем в конце парада известный греческий журналист, корреспондент телевидения в Москве Димитрис Лиацос рассказал о традиции празднования Дня Победы в России.

Корреспондент привел слова президента России Владимира Путина, сказанные на параде о Победе — это было торжество жизни и гуманности над смертью и варварством, и что ни одному народу не позволено решать судьбу других народов.

Лиацос пришел в студию ERT с георгиевской ленточкой и пояснил ее символизм. Он отметил также, что на Украине власти запретили отмечать Дня Победы, но ветераны намерены выйти на улицы и отпраздновать великий праздник, который является священным днем для всех бывших советских республик.

Журналист сообщил также, что в России пройдет акция "Бессмертный полк", а вечером эта акция пройдет в Афинах, Салониках и в некоторых других городах Греции.

В 2015 году греческое телевидение впервые показало прямую трансляцию с Красной площади всего военного парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад также комментировал Димитрис Лиацос. Тогда парад также удостоился самых высоких оценок греческих тележурналистов, а прямая трансляция вызвала огромный интерес у зрителей — рейтинг телеканала вырос в четыре раза, и хотя не было ни одного анонса, ни одного трейлера о предстоящем показе, зрители звонили друг другу и сообщали о трансляции.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>