В Кемерово на стеле "Победа" повязали более тысячи георгиевских лент

КЕМЕРОВО, 9 мая — РИА Новости. Стелу в виде слова "Победа" установили на набережной в центре города Кемерово, на которую жители повязали уже более 1 тысячи георгиевских ленточек в память об участниках Великой Отечественной войны, сообщает мэрия столицы Кузбасса.

"Специалисты изготовили стелу "Победа" таким образом, чтобы каждый кемеровчанин смог повязать Георгиевскую ленточку в память о фронтовиках и тружениках тыла, узниках концлагерей, мужчинах, женщинах и детях, с честью выдержавших все испытания и защитивших Родину от немецко-фашистских захватчиков. На нее уже повязали свыше 1 тысячи лент", — сообщили в городской администрации.

Специальную конструкцию разместили к 72-й годовщине Победы рядом с мемориалом "Памятник воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 годах" на улице Весенняя, где находится Аллея Героев.

Накануне там прошли мемориальные мероприятия — акция "Свеча памяти". Кемеровчане и гости города зажгли тысячи свечей и почтили минутой молчания память миллионов соотечественников, погибших в Великую Отечественную войну. Кроме того, прямо перед празднованием Дня Победы на Аллее Героев раздали более 2 тысяч памятных георгиевских лент.

По данным областных властей, всероссийская патриотическая акция "Георгиевская ленточка" стартовала 22 апреля во всех муниципалитетах Кузбасса. В рамках 600 мероприятий в городах и районах распространили почти полмиллиона памятных лент.