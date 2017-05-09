Москалькова призвала помогать ветеранам Великой Отечественной войны

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поздравила россиян с Днем Победы и призвала помочь ветеранам всем возможным.

"Из миллионов победителей в той страшной войне с нами сегодня осталось едва ли несколько десятков тысяч… Всмотритесь в их лица и запомните навсегда. Мы перед ними в долгу. В долгу, за который не расплатиться никогда ни нам, ни нашим детям и внукам. В долгу жизни. Поэтому если можете им помочь — помогите всем, чем можете. А встретите на праздничной улице — поздравьте и скажите им самые добрые слова, которые лежат у вас на сердце!" — написала она на своей странице в Instagram.

Москалькова назвала День Победы великим праздником. "Бесконечное счастье того майского дня передалось нам от дедов и прадедов и осталось навсегда!", — отметила она.