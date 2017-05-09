Москалькова призвала помогать ветеранам Великой Отечественной войны

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поздравила россиян с Днем Победы и призвала помочь ветеранам всем возможным.
Москалькова назвала День Победы великим праздником. "Бесконечное счастье того майского дня передалось нам от дедов и прадедов и осталось навсегда!", — отметила она.
С чего начинается Родина? С этих майских дней победного сорок пятого. Потому, что если бы не было этого святого слова "Победа", не было бы ни Родины, ни нас… Сегодня – Великий Праздник. Праздник, в котором сплавилось всё: радость и скорбь, гордость и скромность… Но самое главное в том, что бесконечное счастье того майского дня передалось нам от дедов и прадедов и осталось навсегда! Поздравляю всех с Днём Победы! Земной поклон ветеранам! Из миллионов победителей в той страшной войне, с нами сегодня осталось едва ли несколько десятков тысяч… Всмотритесь в их лица и запомните навсегда. Мы перед ними в долгу. В долгу, за который не расплатиться никогда ни нам, ни нашим детям и внукам. В долгу жизни. Поэтому если можете им помочь – помогите всем, чем можете. А встретите на праздничной улице – поздравьте и скажите им самые добрые слова, которые лежат у вас на сердце! Это – их праздник. Это – наш праздник. Праздник всех, в ком жива память, честь и благодарность. Праздник всего спасённого ими мира. С праздником! С Днём Великой Победы!