Синоптики оценили вероятность дождя к началу Парада Победы в Москве

Мужчина во время дождя в Москве. Архивное фото

Мужчина во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вероятность дождя на начало парада Победы в Москве будет минимальной, хотя кратковременные дожди возможны в течение дня, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Облачно с неустойчивыми прояснениями, местами кратковременные осадки в виде дождя, возможен и мокрый снег. Но с учетом действий авиации, вероятность осадков на начало парада будет минимальная", — сообщили в "Фобосе".

Максимальная температура в столице +4… +6 градусов, по области 2-7 градусов тепла. Ветер северный 4-9 метров в секунду, местами порывистый. Атмосферное давление к исходу дня повысится до 738 миллиметров ртутного столба.

В понедельник Минобороны России сообщило, что экипажи Воздушно-космических сил РФ в День Победы разгонят облака над Москвой и Московской областью. Для этого задействуют девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации.

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