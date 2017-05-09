Владивосток отмечает 9 мая: масштабный парад войск, ЗРК и гости из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Приморский край одним из первых в стране начал отмечать День Победы: во Владивостоке состоялся праздничный парад с участием 1,5 тысяч человек и масштабным проходом техники, впереди – концерты, гуляния и праздничный салют.

Военные парады и торжественные шествия, посвященные Дню Победы, уже прошли в трех городах Приморья — во Владивостоке, Уссурийске и ЗАТО Фокино. В Уссурийске в строю прошли более 1,3 тысячи военнослужащих, также на параде представили ретроавтомобили. В Фокино состоялось праздничное шествие войск Николаевского местного гарнизона. В остальных муниципальных образованиях прошли торжественные митинги и церемонии у памятников и мемориалов воинам Великой Отечественной войны. В том числе на острове Попова состоялся митинг и возложение цветов около памятника жителям этого острова и острова Рейнеке, погибшим в годы войны.

"Осы", "Бастионы" и курсанты

Самый масштабный в Приморье парад, по традиции, состоялся во Владивостоке на площади Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке – в нем приняли участие около 1,5 тысячи человек, включая батальонные и ротные коробки штаба Тихоокеанского флота, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск. Первой в строю прошла рота барабанщиков – юных нахимовцев.

Также в параде приняли участие исторические роты, парадные роты ТОВВМУ имени адмирала С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.

В составе механизированной колонны Тихоокеанского флота вдоль центральной площади прошли более 50 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы "Оса" и "С-300", береговые ракетные установки "Бал" и "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", различные боевые орудия и машины.

Следом за техникой прошел сводный духовой оркестр, за ним стартовало шествие жителей Владивостока. Прошла колонна ветеранов, детские патриотические клубы, а затем участники "Бессмертного полка". Горожане с портретами родных — участников войны — пошли по улице Светланской, завершится шествие на мемориале "Боевая слава Тихоокеанского флота". Такие колонны памяти пройдут или уже прошли в 31 районе Приморья.

Гости из Китая

В этом году на празднование Дня победы приехали свыше 40 граждан КНР — потомков ветеранов Второй мировой войны, которые воевали на Дальнем Востоке и в Китае. Они наблюдали парад с трибун. Также во Владивосток прибыли около 20 жителей китайской провинции Хэйлунцзян — участники российско-китайского автопробега "Победа". Они посетили памятные места региона и стали зрителями Парада Победы.

В течение всего дня на площадках региона пройдут концерты. После обеда во Владивостоке откроется выставка техники и вооружения времён Великой Отечественной войны, пройдет выступление духового оркестра. В Адмиральском сквере для ветеранов Приморья организовали праздничную программу. Здесь они смогут отведать солдатской каши и выпить "фронтовые" 100 граммов.

На центральной площади города работает полевая кухня, проходят театрализованные представления и народные гуляния. Вечером во Владивостоке одновременно с трех точек – центра города, острова Русский и посёлка Трудовое – запустят праздничный салют. Также фейерверк состоится в Уссурийске и Фокино.