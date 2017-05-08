Днем в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. До половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве к концу понедельника, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро, по данным службы, минувшей ночью в Москве выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы в 51 миллиметр. К концу дня в столице может выпасть еще до половины нормы.

"За прошедшую ночь на ВДНХ выпало 10 миллиметров, на востоке в Измайлове 12 миллиметров… Думаю, что за день выпадет миллиметров 20-25, потому что осадки значительные", — отметил собеседник агентства.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что экипажи Воздушно-космических сил РФ в День Победы разгонят облака над Москвой и Московской областью. Для этого задействуют девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации.