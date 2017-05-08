В Симферополе открыли посвященный десантникам мемориал воинской славы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. В Симферополе открыли мемориальный комплекс "Честь, Доблесть и Слава", посвященный десантникам.

Мемориальный комплекс находится в парке имени Гагарина между скульптурной группой "Три грации" и могилой Неизвестного солдата. Открыли мемориал глава республики Сергей Аксенов, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов и мэр города Геннадий Бахарев.

Комплекс состоит из памятника командующему воздушно-десантными войсками СССР Василию Маргелову, камня с морским якорем и боевой машины десанта (БМД). Первые два элемента мемориала были установлены ранее.

Символом открытия всего мемориала в целом стало снятие купола парашюта с БМД – символа мощи и быстроты воздушно-десантных войск.

Как заявил Аксенов, он уверен, что мемориал позволит подрастающим поколениям узнавать о славных традициях десантников, которые всегда оказывались на острие в самые сложные моменты истории, в том числе во времена Великой Отечественной войны.

"Знаково, что мы открываем этот мемориал в канун самого великого праздника нашей истории – Дня великой Победы. Уверен, что это место будет знаковым для всех крымчан", — подчеркнул Аксенов.

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Боевая машина десанта дополнила мемориальный комплекс "Честь, доблесть и слава" в Симферополе (ФОТО)



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