Ивановец пять лет ищет останки пропавшего в 1941-ом двоюродного деда

14:2208.05.2017
(обновлено: 14:31 08.05.2017)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости, Екатерина Абрамова. В строю "Бессмертного полка" житель Иваново Виктор Чесноков несет табличку с именем двоюродного деда Александра Абрамовича Коекина, пропавшего без вести в 1941 году. Лишь пять лет назад Виктор выяснил, где примерно это случилось – под Вязьмой. С тех пор он ездит туда на Вахту памяти и вместе с товарищами ищет останки красноармейцев, каждый из которых может вдруг оказаться его родственником.
Незнакомый мальчик
"Все началось с того, что когда-то в детстве мы с мамой перебирали старые фотографии. На одной из них были прадед, прабабушка и двое детей – один мой дед, и с ним еще мальчик. Я узнал, что это старший брат деда, Александр. А где он? Что он? Ну, мне как-то коротко ответили – он погиб на войне. И на этом собственно у нас на долгое время закончились все эти разговоры", — рассказывает Чесноков.
По его словам, родной дедушка Виктор Абрамович внукам не рассказывал о брате. Но идея узнать судьбу родственника навсегда поселилась в голове мальчика. И лишь несколько лет назад появилась возможность ее реализовать. Товарищи Виктора — члены ивановского поискового отряда "Эхо", покопавшись в архивах, выяснили, что Александр Абрамович Коекин пропал в Смоленской области, в так называемом Вяземском котле, где в октябре 1941 года погибли несколько сотен тысяч человек.
"Я спрашиваю у ребят — а если его поискать? Они – ты представляешь, что такое Вяземский район? Я – не представляю. Они – ну по карте посмотри! Я посмотрел, но не очень себе представил, а когда поехал туда… час едешь, два, три… Где-то конкретно в Вяземском районе сделать привязку, чтобы искать солдата, сложно. Там даже непонятно, где какие подразделения стояли. Это кольцо, котел, который немцы уничтожали методично и пунктуально", — рассуждает собеседник.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖенские авиационные соединения были созданы по приказу Народного комиссариата обороны СССР 8 октября 1941 года. 586 истребительный полк был сформирован под командой знаменитой летчицы Марины Расковой. Полк принимал участие во всех основных сражения Великой Отечественной войны.
Женские авиационные соединения были созданы по приказу Народного комиссариата обороны СССР 8 октября 1941 года. 586 истребительный полк был сформирован под командой знаменитой летчицы Марины Расковой. Полк принимал участие во всех основных сражения Великой Отечественной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДесятки тысяч девушек во время войны не уходили с передовой, выполняя работу санинструкторов, вытаскивая под огнем противника раненых, которые были гораздо тяжелее их самих. На фото: санинструктор Валя Грибкова.
Десятки тысяч девушек во время войны не уходили с передовой, выполняя работу санинструкторов, вытаскивая под огнем противника раненых, которые были гораздо тяжелее их самих. На фото: санинструктор Валя Грибкова.
Девушки-снайперы были элитой Красной армии. Эта служба считалась почетной в том числе и из-за ее опасности: снайперов противник стремился не просто обезвредить, а уничтожить.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМножество девушек во время войны работали в штабах самых разных уровней - в том числе и в знаменитых женских авиаполках. Были штабистки, обеспечивавшие работу партизанского движения и другие направления операций. На фото: оператор и штурман 586-го истребительного авиационного полка в штабе наведения.
Множество девушек во время войны работали в штабах самых разных уровней - в том числе и в знаменитых женских авиаполках. Были штабистки, обеспечивавшие работу партизанского движения и другие направления операций. На фото: оператор и штурман 586-го истребительного авиационного полка в штабе наведения.
© РИА Новости . Иван ШагинПерейти в фотобанкМногие женщины во время войны проходили воинскую подготовку наравне с мужчинами. Всего за годы Великой Отечественной войны всевобуч (всеобщее военное обучение) прошли около 10 миллионов советских граждан. Правда женское ополчение рассматривалось как крайнее средство борьбы с врагом.
Многие женщины во время войны проходили воинскую подготовку наравне с мужчинами. Всего за годы Великой Отечественной войны всевобуч (всеобщее военное обучение) прошли около 10 миллионов советских граждан. Правда женское ополчение рассматривалось как крайнее средство борьбы с врагом.
Сумка с медикаментами - главное оружие девушек-санитарок, "воевавших" на переднем крае линии фронта.
В тылу женщинам приходилось не намного легче, чем на фронте. Работать на заводах приходилось и за себя, и за ушедшего на фронт мужчину.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСформированный Мариной Расковой 125-й женский авиаполк, в отличие от 586-го, был бомбардировочным соединением. Его летчицы использовали пикирующие бомбардировщики Пе-2 и за годы войны сбросили на противника более 800 тонн бомб. На фото: Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Мария Долина.
Сформированный Мариной Расковой 125-й женский авиаполк, в отличие от 586-го, был бомбардировочным соединением. Его летчицы использовали пикирующие бомбардировщики Пе-2 и за годы войны сбросили на противника более 800 тонн бомб. На фото: Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Мария Долина.
Во время войны женщинам приходилось пилить лес, копать противотанковые рвы и траншеи на прифронтовых территориях.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЧасто женщины занимали рабочие места ушедших на фронт мужчин. Это происходило даже в традиционно мужских профессиях. На фото: женщина-оператор на Бакинских нефтяных промыслах.
Часто женщины занимали рабочие места ушедших на фронт мужчин. Это происходило даже в традиционно мужских профессиях. На фото: женщина-оператор на Бакинских нефтяных промыслах.
Металлург - еще одна мужская профессия, ставшая женской в условиях нехватки рабочих рук.
Снайпер Люба Макарова на слете снайперов 3-ей ударной армии Калининского фронта. Ей посвящена книга Константина Лапина "Девушка с винтовкой".
Не отрываясь от хозяйства, некоторые девушки становились наборщицами в партизанских отрядах. На фото: в подпольной типографии набирается текст для печати листовок.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВо время войны огромное количество девушек служило регулировщицами - как в армии, так и в милиции (ОРУД). Правда, как и многие другие военные специальности, эта после войны быстро перестала быть женской - нужно было предоставить рабочие места вернувшимся фронтовикам. На фото: военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
Во время войны огромное количество девушек служило регулировщицами - как в армии, так и в милиции (ОРУД). Правда, как и многие другие военные специальности, эта после войны быстро перестала быть женской - нужно было предоставить рабочие места вернувшимся фронтовикам. На фото: военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
Всю войну у станков на машиностроительных заводах женщины работали по две и даже по три смены в день.
Одна из участниц боев за освобождение Одессы.
Немцы называли советских бомбардировщиц "ночными ведьмами". Помимо собственно летчиц, в женских полках девушки служили и техниками, и инженерами.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ то время пока мужчины сражались на войне женщинам в деревнях приходилось брать на себя заботу не только о доме, но и о хозяйстве.
В то время пока мужчины сражались на войне женщинам в деревнях приходилось брать на себя заботу не только о доме, но и о хозяйстве.
В условиях оккупации многие женщины уходили в партизанские отряды.
Тысячи девушек на войне работали связистками. В полной выкладке с комплектом оборудования они, как и санинструкторы, передвигались на переднем крае линии фронта.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЖенское лицо было у многих соединений советской ПВО времен Великой Отечественной войны. И речь не только о тыловой ПВО - например, Москвы - но и о фронтовых частях. На фото: зенитчица Татьяна Шморгунова.
Женское лицо было у многих соединений советской ПВО времен Великой Отечественной войны. И речь не только о тыловой ПВО - например, Москвы - но и о фронтовых частях. На фото: зенитчица Татьяна Шморгунова.
Пустой медальон
Часто медальоны найденных красноармейцев, в которых должна быть информация о человеке, оказываются пустыми. Причин тому может быть множество. Например, одна из них – суеверия бойцов, которые считали, что если положат в капсулу свои данные, вскоре погибнут. Таким оказался и первый найденный Виктором солдат, когда он поехал на Вахту в составе отряда "Эхо".
"В один момент нам попадается боец. Мы его нашли, солдата. Какие чувства? С одной стороны, это вроде и радость – мы за этим сюда пришли, чтобы кого-то найти. С другой стороны, ты нашел-то погибшего. И самое большое разочарование – он был с медальоном посмертным, а в медальоне ничего нет. Кто это? Чей это сын, брат, дядя, дедушка?", — говорит собеседник.
Так он понял – здесь чужих нет. "Поднимаешь в любом случае – своего. Я понимаю, найти брата деда мало шансов, но теперь это не главное", — уверен Чесноков.
Тот пустой медальон он отдал матери своей учительницы истории. Женщина рассказала: ее отца отправили на Ленинградский фронт, и с каждой станции пути следования он отправлял домой открытки-телеграммы, но внезапно связь прервалась. "Вскоре приходит извещение – пропал без вести. Я ей этот медальон отдал. Там и слезы…ну как всегда", — рассказывает Виктор.
А как-то была Вахта особенно тяжелая – подняли под сотню солдат. Многие из них были с капсулами без содержимого. "Эти пустые медальоны нам просто стали руки жечь. И я стал давать эти медальоны людям, у кого родные пали в боях, возвращать их таким образом домой, по-другому их уже не вернуть. У кого-то эта капсула дома в красном углу хранится, кто-то с ней не расстается, кто-то убрал подальше, чтобы вспоминать только на 9 Мая, у всех по-разному", — рассуждает собеседник.
У него есть своя пустая капсула. А вдруг его родственник однажды ушел в бой, из суеверия не положив в капсулу листочек со своими именем и фамилией?
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЛетчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки: сидят — Герой Советского Союза Ирина Себрова и Вера Белик; стоит — Герой Советского Союза Надежда Попова. 1 августа 1941 года.
Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки: сидят — Герой Советского Союза Ирина Себрова и Вера Белик; стоит — Герой Советского Союза Надежда Попова. 1 августа 1941 года.
Знамя Победы над Берлином. 2 мая 1945 года.
Военный фотокорреспондент Евгений Халдей 1418 дней войны прошел с камерой "Leica" от Мурманска до Берлина.
Моряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу. 1 августа 1942 года.
Жители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Через много лет Евгений Халдей разыскал героиню снимка "Первый день войны" Анну Трушкину. 1 сентября 1981 года.
Советские автоматчики во время уличных боев в районе Графской пристани в Севастополе. 2 мая 1944 года.
Первый секретарь ЦК КП Кубы, премьер-министр революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого. 21 октября 1963 года.
Трофейные шестиствольные минометы в Вене. 19 апреля 1945 года.
Члены экипажа атомохода "Ленин" на лыжной прогулке во время короткой стоянки корабля во льдах Арктики. 1 февраля 1960 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСнайпер Елизавета Миронова в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота принимает участие в сражении за Малую землю. Она погибла во время боев за Новороссийск через несколько дней, после того, как было сделано это фото. 1 сентября 1943 года.
Снайпер Елизавета Миронова в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота принимает участие в сражении за Малую землю. Она погибла во время боев за Новороссийск через несколько дней, после того, как было сделано это фото. 1 сентября 1943 года.
Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года.
Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. 12 апреля 1944 года.
Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. 1 октября 1944 года.
Советские бойцы в австрийском селении Лекенгауз срывают вывески с фашистских учреждений. 26 апреля 1945 года.
Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем. 1 апреля 1944 года.
Ветеран турецкой войны беседует с девушками в болгарском городе, освобожденном от фашистов войсками Красной армии. 24 сентября 1944 года.
В одном из кварталов освобожденного от фашистов Будапешта, 13 февраля 1945 года.
Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине. 1 мая 1945 года.
Немецкий планер врезался в дом на улице Аттилы, район Буды, Венгрия. 1 марта 1945 года.
Советский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье. 1 июня 1942 года.
Оружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом. 1 сентября 1942 года.
Соединения 3-го Украинского фронта вступили на территорию Болгарии. Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. 1 сентября 1944 года.
Поражение японцев на Дальнем Востоке: капитуляция войск Квантунской армии в ходе Маньчжурской операции. 20 августа 1945 года.
На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Евгения Халдея.
Вечная память
Когда Виктор узнал, где пропал его двоюродный дед, решил отдать ему дань памяти.
"На следующий год поехал, проскочил Вязьму, думаю, ну где остановится машина, там и выйду. Сбрасываю передачу, и автомобиль у меня накатом едет сколько-то. И останавливается вровень со столбиком 234-ый километр шоссе. Я 30 шагов отсчитал, хотел набрать в банку земли, а вижу – мне уже крот помог, кучка есть, зачерпнул, постоял чуть-чуть… Когда приехал домой, заказал табличку "Коекин Александр Абрамович, погиб за Родину". И деду в ограду рядышком поставил, он в 1991 году скончался.
А когда приехал на кладбище устанавливать табличку, по удивительному стечению там оказалась почти вся родня. "Я говорю – вот, дядю встречайте и прощайтесь заодно", — делится собеседник.
Война началась…
Виктор часто просил дедушку рассказать о войне, но ответ был всегда один – "все стреляли, и я стрелял". Но однажды внук нашел его личное дело. Выяснилось, что дед в 1941 году служил разведчиком, был ранен. С 1942 по 1945 года служил в Краснознаменной Барановичской автобригаде, в тылу Белорусского фронта.
"Тыловикам говорили – сосредоточьтесь в таком-то районе, они начинали сосредоточение, а там немцы. И вот эти тыловики – доктора, повара, обозники, по большому счету, с линейками, всю эту немчуру разогнали. Там бойня такая была, что ой-ой-ой. Я когда начал смотреть и изучать, у меня волосы дыбом встали. Почему дед об этом молчал? А вот потому и молчал, нельзя об этом детям говорить", — рассуждает собеседник.
Вспоминает – как-то проснулся утром, а у деда уже стопка налита. Внук удивился столь раннему возлиянию, а дед объяснил: "Война началась". И успокоил перепуганного мальчика: "та" война началась, мы победили.
Мы идем для них
Каждый год на 9 мая Виктор и его семья непременно участвуют в шествии "Бессмертный полк" в Иваново. В одной рамке красуется фотография деда, а во второй только имя – его брата. Нет даже его фото в юности – только в трехлетнем возрасте.
"По большому счету Бессмертный полк можно делать и без фотографий. Это не самое главное. Ведь мы продолжение этих людей, мы идем в этом полку ради них так же, как они в свое время шли ради нас, только они шли – под пули и мины", — уверен Чесноков.
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Советские солдаты форсируют водный рубеж. Северо-Западный фронт.
Женщины-ополченцы, кадр из документального фильма "Москвичи в 1941 году".
Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.
Бригада братьев Зайцевых ремонтирует танки, уходящие на фронт.
Семья уходит из родного дома.
© РИА Новости . Олег КноррингПерейти в фотобанкНемецкий самолет "Ju 88" был сбит 25 июля 1941 советскими летчиками 3-го истребительного авиакорпуса в районе Истры и совершил вынужденную посадку. Через пять дней этот самолёт установили на площади Свердлова для всеобщего обозрения.
Немецкий самолет "Ju 88" был сбит 25 июля 1941 советскими летчиками 3-го истребительного авиакорпуса в районе Истры и совершил вынужденную посадку. Через пять дней этот самолёт установили на площади Свердлова для всеобщего обозрения.
Зенитчики на страже города.
Военные корреспонденты армейской газеты "Защитник Родины" готовят статьи для очередного выпуска газеты.
Зенитная батарея у Исаакиевского собора в Ленинграде.
Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы, захваченном дивизией. Ленинградский фронт.
Бойцы разгружают грузовик с бомбами на военном аэродроме.
Охрана московского неба, август 1941 года.