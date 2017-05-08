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Общество

Ивановец пять лет ищет останки пропавшего в 1941-ом двоюродного деда

14:2208.05.2017
(обновлено: 14:31 08.05.2017)
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© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости, Екатерина Абрамова. В строю "Бессмертного полка" житель Иваново Виктор Чесноков несет табличку с именем двоюродного деда Александра Абрамовича Коекина, пропавшего без вести в 1941 году. Лишь пять лет назад Виктор выяснил, где примерно это случилось – под Вязьмой. С тех пор он ездит туда на Вахту памяти и вместе с товарищами ищет останки красноармейцев, каждый из которых может вдруг оказаться его родственником.

Незнакомый мальчик

Уникальный монумент Бессмертный полк в Туле. Архивное фото
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
В Туле открыли уникальный монумент "Бессмертный полк"
"Все началось с того, что когда-то в детстве мы с мамой перебирали старые фотографии. На одной из них были прадед, прабабушка и двое детей – один мой дед, и с ним еще мальчик. Я узнал, что это старший брат деда, Александр. А где он? Что он? Ну, мне как-то коротко ответили – он погиб на войне. И на этом собственно у нас на долгое время закончились все эти разговоры", — рассказывает Чесноков.

По его словам, родной дедушка Виктор Абрамович внукам не рассказывал о брате. Но идея узнать судьбу родственника навсегда поселилась в голове мальчика. И лишь несколько лет назад появилась возможность ее реализовать. Товарищи Виктора — члены ивановского поискового отряда "Эхо", покопавшись в архивах, выяснили, что Александр Абрамович Коекин пропал в Смоленской области, в так называемом Вяземском котле, где в октябре 1941 года погибли несколько сотен тысяч человек.

"Я спрашиваю у ребят — а если его поискать? Они – ты представляешь, что такое Вяземский район? Я – не представляю. Они – ну по карте посмотри! Я посмотрел, но не очень себе представил, а когда поехал туда… час едешь, два, три… Где-то конкретно в Вяземском районе сделать привязку, чтобы искать солдата, сложно. Там даже непонятно, где какие подразделения стояли. Это кольцо, котел, который немцы уничтожали методично и пунктуально", — рассуждает собеседник.

Радистки, партизанки, снайперы и летчицы: женское лицо войны
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖенские авиационные соединения были созданы по приказу Народного комиссариата обороны СССР 8 октября 1941 года. 586 истребительный полк был сформирован под командой знаменитой летчицы Марины Расковой. Полк принимал участие во всех основных сражения Великой Отечественной войны.Техники 586-го истребительного авиационного полка готовят самолет к полету во время Великой Отечественной войны
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Женские авиационные соединения были созданы по приказу Народного комиссариата обороны СССР 8 октября 1941 года. 586 истребительный полк был сформирован под командой знаменитой летчицы Марины Расковой. Полк принимал участие во всех основных сражения Великой Отечественной войны.
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Десятки тысяч девушек во время войны не уходили с передовой, выполняя работу санинструкторов, вытаскивая под огнем противника раненых, которые были гораздо тяжелее их самих. На фото: санинструктор Валя Грибкова.
© РИА Новости . Петр БернштейнПерейти в фотобанкДевушки-снайперы были элитой Красной армии. Эта служба считалась почетной в том числе и из-за ее опасности: снайперов противник стремился не просто обезвредить, а уничтожить.Девушки-снайперы. 2-й Белорусский фронт. Белоруссия
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Девушки-снайперы были элитой Красной армии. Эта служба считалась почетной в том числе и из-за ее опасности: снайперов противник стремился не просто обезвредить, а уничтожить.
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Множество девушек во время войны работали в штабах самых разных уровней - в том числе и в знаменитых женских авиаполках. Были штабистки, обеспечивавшие работу партизанского движения и другие направления операций. На фото: оператор и штурман 586-го истребительного авиационного полка в штабе наведения.
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Многие женщины во время войны проходили воинскую подготовку наравне с мужчинами. Всего за годы Великой Отечественной войны всевобуч (всеобщее военное обучение) прошли около 10 миллионов советских граждан. Правда женское ополчение рассматривалось как крайнее средство борьбы с врагом.
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В тылу женщинам приходилось не намного легче, чем на фронте. Работать на заводах приходилось и за себя, и за ушедшего на фронт мужчину.
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© РИА Новости
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Сформированный Мариной Расковой 125-й женский авиаполк, в отличие от 586-го, был бомбардировочным соединением. Его летчицы использовали пикирующие бомбардировщики Пе-2 и за годы войны сбросили на противника более 800 тонн бомб. На фото: Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Мария Долина.
© РИА Новости . Борис ЯрославцевПерейти в фотобанкВо время войны женщинам приходилось пилить лес, копать противотанковые рвы и траншеи на прифронтовых территориях.Женщины выкапывают противотанковые рвы. Донецкая область
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Во время войны женщинам приходилось пилить лес, копать противотанковые рвы и траншеи на прифронтовых территориях.
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Часто женщины занимали рабочие места ушедших на фронт мужчин. Это происходило даже в традиционно мужских профессиях. На фото: женщина-оператор на Бакинских нефтяных промыслах.
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© РИА Новости . Михаил Трахман
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© РИА Новости . Евгений Халдей
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Во время войны огромное количество девушек служило регулировщицами - как в армии, так и в милиции (ОРУД). Правда, как и многие другие военные специальности, эта после войны быстро перестала быть женской - нужно было предоставить рабочие места вернувшимся фронтовикам. На фото: военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
© РИА Новости . Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВсю войну у станков на машиностроительных заводах женщины работали по две и даже по три смены в день.Выпуск оборонной продукции на Тульском машиностроительном (станкостроительном) заводе, 1944 год
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
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Всю войну у станков на машиностроительных заводах женщины работали по две и даже по три смены в день.
© РИА Новости . Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкОдна из участниц боев за освобождение Одессы.Участница боев за освобождение Одессы
© РИА Новости . Георгий Зельма
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Одна из участниц боев за освобождение Одессы.
© РИА Новости . Е. БочароваПерейти в фотобанкНемцы называли советских бомбардировщиц "ночными ведьмами". Помимо собственно летчиц, в женских полках девушки служили и техниками, и инженерами.Клавдия Илюшина инженер по спецоборудованию 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка
© РИА Новости . Е. Бочарова
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Немцы называли советских бомбардировщиц "ночными ведьмами". Помимо собственно летчиц, в женских полках девушки служили и техниками, и инженерами.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ то время пока мужчины сражались на войне женщинам в деревнях приходилось брать на себя заботу не только о доме, но и о хозяйстве.Женщины распахивают землю в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
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В то время пока мужчины сражались на войне женщинам в деревнях приходилось брать на себя заботу не только о доме, но и о хозяйстве.
© РИА Новости . Сергей ЛоскутовПерейти в фотобанкВ условиях оккупации многие женщины уходили в партизанские отряды.Девушки из партизанского отряда на привале в лесу
© РИА Новости . Сергей Лоскутов
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В условиях оккупации многие женщины уходили в партизанские отряды.
© РИА Новости . Сергей КосыревПерейти в фотобанкТысячи девушек на войне работали связистками. В полной выкладке с комплектом оборудования они, как и санинструкторы, передвигались на переднем крае линии фронта.Девушка-связистка у полевого телефона в годы ВОВ
© РИА Новости . Сергей Косырев
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Тысячи девушек на войне работали связистками. В полной выкладке с комплектом оборудования они, как и санинструкторы, передвигались на переднем крае линии фронта.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЖенское лицо было у многих соединений советской ПВО времен Великой Отечественной войны. И речь не только о тыловой ПВО - например, Москвы - но и о фронтовых частях. На фото: зенитчица Татьяна Шморгунова.Зенитчица Татьяна Шморгунова с боевыми подругами у переправы через реку Одер
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Женское лицо было у многих соединений советской ПВО времен Великой Отечественной войны. И речь не только о тыловой ПВО - например, Москвы - но и о фронтовых частях. На фото: зенитчица Татьяна Шморгунова.
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Пустой медальон

Акция Бессмертный полк. Архивное фото
© РИА Новости . Юлия Кислицына
Акция "Бессмертный полк" пройдет в разных странах в честь Дня Победы
Часто медальоны найденных красноармейцев, в которых должна быть информация о человеке, оказываются пустыми. Причин тому может быть множество. Например, одна из них – суеверия бойцов, которые считали, что если положат в капсулу свои данные, вскоре погибнут. Таким оказался и первый найденный Виктором солдат, когда он поехал на Вахту в составе отряда "Эхо".

"В один момент нам попадается боец. Мы его нашли, солдата. Какие чувства? С одной стороны, это вроде и радость – мы за этим сюда пришли, чтобы кого-то найти. С другой стороны, ты нашел-то погибшего. И самое большое разочарование – он был с медальоном посмертным, а в медальоне ничего нет. Кто это? Чей это сын, брат, дядя, дедушка?", — говорит собеседник.

Так он понял – здесь чужих нет. "Поднимаешь в любом случае – своего. Я понимаю, найти брата деда мало шансов, но теперь это не главное", — уверен Чесноков.

Тот пустой медальон он отдал матери своей учительницы истории. Женщина рассказала: ее отца отправили на Ленинградский фронт, и с каждой станции пути следования он отправлял домой открытки-телеграммы, но внезапно связь прервалась. "Вскоре приходит извещение – пропал без вести. Я ей этот медальон отдал. Там и слезы…ну как всегда", — рассказывает Виктор.

А как-то была Вахта особенно тяжелая – подняли под сотню солдат. Многие из них были с капсулами без содержимого. "Эти пустые медальоны нам просто стали руки жечь. И я стал давать эти медальоны людям, у кого родные пали в боях, возвращать их таким образом домой, по-другому их уже не вернуть. У кого-то эта капсула дома в красном углу хранится, кто-то с ней не расстается, кто-то убрал подальше, чтобы вспоминать только на 9 Мая, у всех по-разному", — рассуждает собеседник.

У него есть своя пустая капсула. А вдруг его родственник однажды ушел в бой, из суеверия не положив в капсулу листочек со своими именем и фамилией?

История в кадре: снимки главного фотографа Великой Отечественной войны
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЛетчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки: сидят — Герой Советского Союза Ирина Себрова и Вера Белик; стоит — Герой Советского Союза Надежда Попова. 1 августа 1941 года.Лётчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки: сидят — Герой Советского Союза Ирина Себрова и Вера Белик; стоит — Герой Советского Союза Надежда Попова. 1 августа 1941 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЗнамя Победы над Берлином. 2 мая 1945 года.Знамя Победы над Берлином
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Знамя Победы над Берлином. 2 мая 1945 года.
© РИА Новости . Вячеслав РуновПерейти в фотобанкВоенный фотокорреспондент Евгений Халдей 1418 дней войны прошел с камерой "Leica" от Мурманска до Берлина.Военный фотокорреспондент Евгений Халдей
© РИА Новости . Вячеслав Рунов
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Военный фотокорреспондент Евгений Халдей 1418 дней войны прошел с камерой "Leica" от Мурманска до Берлина.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкМоряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу. 1 августа 1942 года.Моряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Моряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу. 1 августа 1942 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЖители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз.Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Сою
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Жители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЧерез много лет Евгений Халдей разыскал героиню снимка "Первый день войны" Анну Трушкину. 1 сентября 1981 года.Анна Трушкина и фотокорреспондент Евгений Халдей, снимавший ее в первый день войны
© РИА Новости
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Через много лет Евгений Халдей разыскал героиню снимка "Первый день войны" Анну Трушкину. 1 сентября 1981 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСоветские автоматчики во время уличных боев в районе Графской пристани в Севастополе. 2 мая 1944 года.Советские автоматчики во время уличных боев в районе Графской пристани
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Советские автоматчики во время уличных боев в районе Графской пристани в Севастополе. 2 мая 1944 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкПервый секретарь ЦК КП Кубы, премьер-министр революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого. 21 октября 1963 года.Первый секретарь ЦК КП Кубы Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Первый секретарь ЦК КП Кубы, премьер-министр революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого. 21 октября 1963 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкТрофейные шестиствольные минометы в Вене. 19 апреля 1945 года.Трофейные шестиствольные минометы
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Трофейные шестиствольные минометы в Вене. 19 апреля 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЧлены экипажа атомохода "Ленин" на лыжной прогулке во время короткой стоянки корабля во льдах Арктики. 1 февраля 1960 года.Члены экипажа атомохода Ленин на лыжной прогулке в момент короткой стоянки корабля во льдах Арктики
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Члены экипажа атомохода "Ленин" на лыжной прогулке во время короткой стоянки корабля во льдах Арктики. 1 февраля 1960 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСнайпер Елизавета Миронова в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота принимает участие в сражении за Малую землю. Она погибла во время боев за Новороссийск через несколько дней, после того, как было сделано это фото. 1 сентября 1943 года.Елизавета Миронова, сражавшееся в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Снайпер Елизавета Миронова в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота принимает участие в сражении за Малую землю. Она погибла во время боев за Новороссийск через несколько дней, после того, как было сделано это фото. 1 сентября 1943 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкПарад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года.Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкИстребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. 12 апреля 1944 года.Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. 12 апреля 1944 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЖители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. 1 октября 1944 года.Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. 1 октября 1944 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСоветские бойцы в австрийском селении Лекенгауз срывают вывески с фашистских учреждений. 26 апреля 1945 года.Советские бойцы - освободители Австрии от фашизма в селении Лекенгауз срывают вывески с фашистских учреждений
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Советские бойцы в австрийском селении Лекенгауз срывают вывески с фашистских учреждений. 26 апреля 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЗенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем. 1 апреля 1944 года.Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем. 1 апреля 1944 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВетеран турецкой войны беседует с девушками в болгарском городе, освобожденном от фашистов войсками Красной армии. 24 сентября 1944 года.Ветеран турецкой войны беседует с девушками, в освобожденном войсками РККА от фашистов, болгарском городе
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Ветеран турецкой войны беседует с девушками в болгарском городе, освобожденном от фашистов войсками Красной армии. 24 сентября 1944 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВ одном из кварталов освобожденного от фашистов Будапешта, 13 февраля 1945 года.В одном из кварталов освобожденного от фашистов Будапешта, февраль 1945
© РИА Новости . Евгений Халдей
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В одном из кварталов освобожденного от фашистов Будапешта, 13 февраля 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВоенная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине. 1 мая 1945 года.Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине. 1 мая 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкНемецкий планер врезался в дом на улице Аттилы, район Буды, Венгрия. 1 марта 1945 года.Немецкий транспортный самолет врезался в дом, район Буды, Венгрия
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Немецкий планер врезался в дом на улице Аттилы, район Буды, Венгрия. 1 марта 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСоветский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье. 1 июня 1942 года.Советский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье, 1942
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Советский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье. 1 июня 1942 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкОружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом. 1 сентября 1942 года.Оружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Оружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом. 1 сентября 1942 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСоединения 3-го Украинского фронта вступили на территорию Болгарии. Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. 1 сентября 1944 года.Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. Вторая Мировая война 1939-1945 годов
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Соединения 3-го Украинского фронта вступили на территорию Болгарии. Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. 1 сентября 1944 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкПоражение японцев на Дальнем Востоке: капитуляция войск Квантунской армии в ходе Маньчжурской операции. 20 августа 1945 года.Капитуляция войск Квантунской армии
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Поражение японцев на Дальнем Востоке: капитуляция войск Квантунской армии в ходе Маньчжурской операции. 20 августа 1945 года.
© РИА Новости . Игорь МихалевПерейти в фотобанкНа Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Евгения Халдея.Фотокорреспондент Евгений Халдей
© РИА Новости . Игорь Михалев
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На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Евгения Халдея.
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Вечная память

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945. Иллюстрация из книги Бессмертный полк
© Фото предоставлено издательством АСТ
"Запах крови меня преследовал": война в воспоминаниях "Бессмертного полка"
Когда Виктор узнал, где пропал его двоюродный дед, решил отдать ему дань памяти.

"На следующий год поехал, проскочил Вязьму, думаю, ну где остановится машина, там и выйду. Сбрасываю передачу, и автомобиль у меня накатом едет сколько-то. И останавливается вровень со столбиком 234-ый километр шоссе. Я 30 шагов отсчитал, хотел набрать в банку земли, а вижу – мне уже крот помог, кучка есть, зачерпнул, постоял чуть-чуть… Когда приехал домой, заказал табличку "Коекин Александр Абрамович, погиб за Родину". И деду в ограду рядышком поставил, он в 1991 году скончался.

А когда приехал на кладбище устанавливать табличку, по удивительному стечению там оказалась почти вся родня. "Я говорю – вот, дядю встречайте и прощайтесь заодно", — делится собеседник.

Война началась…

Виктор часто просил дедушку рассказать о войне, но ответ был всегда один – "все стреляли, и я стрелял". Но однажды внук нашел его личное дело. Выяснилось, что дед в 1941 году служил разведчиком, был ранен. С 1942 по 1945 года служил в Краснознаменной Барановичской автобригаде, в тылу Белорусского фронта.

"Тыловикам говорили – сосредоточьтесь в таком-то районе, они начинали сосредоточение, а там немцы. И вот эти тыловики – доктора, повара, обозники, по большому счету, с линейками, всю эту немчуру разогнали. Там бойня такая была, что ой-ой-ой. Я когда начал смотреть и изучать, у меня волосы дыбом встали. Почему дед об этом молчал? А вот потому и молчал, нельзя об этом детям говорить", — рассуждает собеседник.

Вспоминает – как-то проснулся утром, а у деда уже стопка налита. Внук удивился столь раннему возлиянию, а дед объяснил: "Война началась". И успокоил перепуганного мальчика: "та" война началась, мы победили.

Мы идем для них

Егор Генералов, который примет участие в акции Бессмертный полк
© Фото : личный архив семьи Генераловых
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Каждый год на 9 мая Виктор и его семья непременно участвуют в шествии "Бессмертный полк" в Иваново. В одной рамке красуется фотография деда, а во второй только имя – его брата. Нет даже его фото в юности – только в трехлетнем возрасте.

"По большому счету Бессмертный полк можно делать и без фотографий. Это не самое главное. Ведь мы продолжение этих людей, мы идем в этом полку ради них так же, как они в свое время шли ради нас, только они шли – под пули и мины", — уверен Чесноков.

Первые дни самой страшной войны
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЖители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.
© РИА Новости . Петр БернштейнПерейти в фотобанкСоветские солдаты форсируют водный рубеж. Северо-Западный фронт.Советские солдаты форсируют водный рубеж. Северо-Западный фронт
© РИА Новости . Петр Бернштейн
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Советские солдаты форсируют водный рубеж. Северо-Западный фронт.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖенщины-ополченцы, кадр из документального фильма "Москвичи в 1941 году".Кадр из фильма Москвичи в 1941 году
© РИА Новости
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Женщины-ополченцы, кадр из документального фильма "Москвичи в 1941 году".
© РИА Новости . Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкДети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
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Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.
© РИА Новости . Яков ХалипПерейти в фотобанкБригада братьев Зайцевых ремонтирует танки, уходящие на фронт.Бригада братьев Зайцевых ремонтирует танки, уходящие на фронт
© РИА Новости . Яков Халип
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Бригада братьев Зайцевых ремонтирует танки, уходящие на фронт.
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Новобранцы.
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© РИА Новости . Олег Кнорринг
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Немецкий самолет "Ju 88" был сбит 25 июля 1941 советскими летчиками 3-го истребительного авиакорпуса в районе Истры и совершил вынужденную посадку. Через пять дней этот самолёт установили на площади Свердлова для всеобщего обозрения.
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Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы, захваченном дивизией. Ленинградский фронт.
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Охрана московского неба, август 1941 года.
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