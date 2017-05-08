Ивановец пять лет ищет останки пропавшего в 1941-ом двоюродного деда

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости, Екатерина Абрамова. В строю "Бессмертного полка" житель Иваново Виктор Чесноков несет табличку с именем двоюродного деда Александра Абрамовича Коекина, пропавшего без вести в 1941 году. Лишь пять лет назад Виктор выяснил, где примерно это случилось – под Вязьмой. С тех пор он ездит туда на Вахту памяти и вместе с товарищами ищет останки красноармейцев, каждый из которых может вдруг оказаться его родственником.

Незнакомый мальчик



"Все началось с того, что когда-то в детстве мы с мамой перебирали старые фотографии. На одной из них были прадед, прабабушка и двое детей – один мой дед, и с ним еще мальчик. Я узнал, что это старший брат деда, Александр. А где он? Что он? Ну, мне как-то коротко ответили – он погиб на войне. И на этом собственно у нас на долгое время закончились все эти разговоры", — рассказывает Чесноков.

По его словам, родной дедушка Виктор Абрамович внукам не рассказывал о брате. Но идея узнать судьбу родственника навсегда поселилась в голове мальчика. И лишь несколько лет назад появилась возможность ее реализовать. Товарищи Виктора — члены ивановского поискового отряда "Эхо", покопавшись в архивах, выяснили, что Александр Абрамович Коекин пропал в Смоленской области, в так называемом Вяземском котле, где в октябре 1941 года погибли несколько сотен тысяч человек.

"Я спрашиваю у ребят — а если его поискать? Они – ты представляешь, что такое Вяземский район? Я – не представляю. Они – ну по карте посмотри! Я посмотрел, но не очень себе представил, а когда поехал туда… час едешь, два, три… Где-то конкретно в Вяземском районе сделать привязку, чтобы искать солдата, сложно. Там даже непонятно, где какие подразделения стояли. Это кольцо, котел, который немцы уничтожали методично и пунктуально", — рассуждает собеседник.

Пустой медальон



Часто медальоны найденных красноармейцев, в которых должна быть информация о человеке, оказываются пустыми. Причин тому может быть множество. Например, одна из них – суеверия бойцов, которые считали, что если положат в капсулу свои данные, вскоре погибнут. Таким оказался и первый найденный Виктором солдат, когда он поехал на Вахту в составе отряда "Эхо".

"В один момент нам попадается боец. Мы его нашли, солдата. Какие чувства? С одной стороны, это вроде и радость – мы за этим сюда пришли, чтобы кого-то найти. С другой стороны, ты нашел-то погибшего. И самое большое разочарование – он был с медальоном посмертным, а в медальоне ничего нет. Кто это? Чей это сын, брат, дядя, дедушка?", — говорит собеседник.

Так он понял – здесь чужих нет. "Поднимаешь в любом случае – своего. Я понимаю, найти брата деда мало шансов, но теперь это не главное", — уверен Чесноков.

Тот пустой медальон он отдал матери своей учительницы истории. Женщина рассказала: ее отца отправили на Ленинградский фронт, и с каждой станции пути следования он отправлял домой открытки-телеграммы, но внезапно связь прервалась. "Вскоре приходит извещение – пропал без вести. Я ей этот медальон отдал. Там и слезы…ну как всегда", — рассказывает Виктор.

А как-то была Вахта особенно тяжелая – подняли под сотню солдат. Многие из них были с капсулами без содержимого. "Эти пустые медальоны нам просто стали руки жечь. И я стал давать эти медальоны людям, у кого родные пали в боях, возвращать их таким образом домой, по-другому их уже не вернуть. У кого-то эта капсула дома в красном углу хранится, кто-то с ней не расстается, кто-то убрал подальше, чтобы вспоминать только на 9 Мая, у всех по-разному", — рассуждает собеседник.

У него есть своя пустая капсула. А вдруг его родственник однажды ушел в бой, из суеверия не положив в капсулу листочек со своими именем и фамилией?

Вечная память



Когда Виктор узнал, где пропал его двоюродный дед, решил отдать ему дань памяти.

"На следующий год поехал, проскочил Вязьму, думаю, ну где остановится машина, там и выйду. Сбрасываю передачу, и автомобиль у меня накатом едет сколько-то. И останавливается вровень со столбиком 234-ый километр шоссе. Я 30 шагов отсчитал, хотел набрать в банку земли, а вижу – мне уже крот помог, кучка есть, зачерпнул, постоял чуть-чуть… Когда приехал домой, заказал табличку "Коекин Александр Абрамович, погиб за Родину". И деду в ограду рядышком поставил, он в 1991 году скончался.

А когда приехал на кладбище устанавливать табличку, по удивительному стечению там оказалась почти вся родня. "Я говорю – вот, дядю встречайте и прощайтесь заодно", — делится собеседник.

Война началась…

Виктор часто просил дедушку рассказать о войне, но ответ был всегда один – "все стреляли, и я стрелял". Но однажды внук нашел его личное дело. Выяснилось, что дед в 1941 году служил разведчиком, был ранен. С 1942 по 1945 года служил в Краснознаменной Барановичской автобригаде, в тылу Белорусского фронта.

"Тыловикам говорили – сосредоточьтесь в таком-то районе, они начинали сосредоточение, а там немцы. И вот эти тыловики – доктора, повара, обозники, по большому счету, с линейками, всю эту немчуру разогнали. Там бойня такая была, что ой-ой-ой. Я когда начал смотреть и изучать, у меня волосы дыбом встали. Почему дед об этом молчал? А вот потому и молчал, нельзя об этом детям говорить", — рассуждает собеседник.

Вспоминает – как-то проснулся утром, а у деда уже стопка налита. Внук удивился столь раннему возлиянию, а дед объяснил: "Война началась". И успокоил перепуганного мальчика: "та" война началась, мы победили.

Мы идем для них



Каждый год на 9 мая Виктор и его семья непременно участвуют в шествии "Бессмертный полк" в Иваново. В одной рамке красуется фотография деда, а во второй только имя – его брата. Нет даже его фото в юности – только в трехлетнем возрасте.

"По большому счету Бессмертный полк можно делать и без фотографий. Это не самое главное. Ведь мы продолжение этих людей, мы идем в этом полку ради них так же, как они в свое время шли ради нас, только они шли – под пули и мины", — уверен Чесноков.