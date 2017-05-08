Глава СПЧ надеется на развитие диалога гражданских обществ России и Франции

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Нынешний уровень общения между гражданскими обществами России и Франции оставляет желать лучшего, можно надеяться, что с избранием нового президента Эммануэля Макрона удастся активизировать межобщественный диалог двух стран, в том числе, чтобы продвинуть урегулирование конфликта на Украине, считает глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал верх с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней. Свои голоса Макрону отдали 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (33,94%).

"Мне представляется очень символичным избрание Эммануэля Макрона главой французской республики. Он человек нового поколения — это новое поколение политиков не только по возрасту, но и по образу мышления", — сказал Федотов РИА Новости, отметив, что ему очень симпатично обращение Макрона к гражданскому обществу.

"К величайшему сожалению, уровень общения между гражданскими обществами России и Франции оставляет желать лучшего. Можно надеяться, что теперь с новым французским руководством нам удастся активизировать эту работу", — добавил глава СПЧ.

Он упомянул о формате российско-германского форума "Петербургский диалог", "который уже почти полтора десятилетия эффективно работает во благо гражданских обществ России и Германии". Стоит подумать о том, как можно было бы использовать этот опыт для активизации межобщественного диалога в отношении России и Франции, считает Федотов.

"Мне кажется, нам нужно значительно активизировать диалоговые форматы, в том числе для того, чтобы продвинуть урегулирование конфликта на Украине. Ведь Франция вместе с Германией и Россией входит в "нормандскую четвёрку", уже не первый год занимающуюся урегулированием конфликта на Украине. И если мы смогли бы подключить к этому процессу гражданские общества наших стран, это могло бы быть полезно для дела, прежде всего для решения социальных вопросов в зоне конфликта", — убеждён глава СПЧ.