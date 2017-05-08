Глава СПЧ надеется на развитие диалога гражданских обществ России и Франции

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Нынешний уровень общения между гражданскими обществами России и Франции оставляет желать лучшего, можно надеяться, что с избранием нового президента Эммануэля Макрона удастся активизировать межобщественный диалог двух стран, в том числе, чтобы продвинуть урегулирование конфликта на Украине, считает глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.
"Мне представляется очень символичным избрание Эммануэля Макрона главой французской республики. Он человек нового поколения — это новое поколение политиков не только по возрасту, но и по образу мышления", — сказал Федотов РИА Новости, отметив, что ему очень симпатично обращение Макрона к гражданскому обществу.
"К величайшему сожалению, уровень общения между гражданскими обществами России и Франции оставляет желать лучшего. Можно надеяться, что теперь с новым французским руководством нам удастся активизировать эту работу", — добавил глава СПЧ.
"Мне кажется, нам нужно значительно активизировать диалоговые форматы, в том числе для того, чтобы продвинуть урегулирование конфликта на Украине. Ведь Франция вместе с Германией и Россией входит в "нормандскую четвёрку", уже не первый год занимающуюся урегулированием конфликта на Украине. И если мы смогли бы подключить к этому процессу гражданские общества наших стран, это могло бы быть полезно для дела, прежде всего для решения социальных вопросов в зоне конфликта", — убеждён глава СПЧ.