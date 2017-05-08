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Общество

Глава СПЧ надеется на развитие диалога гражданских обществ России и Франции

13:3408.05.2017
(обновлено: 13:36 08.05.2017)
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© РИА Новости . Артем ЖитеневПерейти в фотобанкМихаил Федотов. Архивное фотоМихаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости . Артем Житенев
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Нынешний уровень общения между гражданскими обществами России и Франции оставляет желать лучшего, можно надеяться, что с избранием нового президента Эммануэля Макрона удастся активизировать межобщественный диалог двух стран, в том числе, чтобы продвинуть урегулирование конфликта на Украине, считает глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.

Избиратели во время объявления результатов голосования второго тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал верх с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней. Свои голоса Макрону отдали 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (33,94%).

"Мне представляется очень символичным избрание Эммануэля Макрона главой французской республики. Он человек нового поколения — это новое поколение политиков не только по возрасту, но и по образу мышления", — сказал Федотов РИА Новости, отметив, что ему очень симпатично обращение Макрона к гражданскому обществу.

"К величайшему сожалению, уровень общения между гражданскими обществами России и Франции оставляет желать лучшего. Можно надеяться, что теперь с новым французским руководством нам удастся активизировать эту работу", — добавил глава СПЧ.

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Он упомянул о формате российско-германского форума "Петербургский диалог", "который уже почти полтора десятилетия эффективно работает во благо гражданских обществ России и Германии". Стоит подумать о том, как можно было бы использовать этот опыт для активизации межобщественного диалога в отношении России и Франции, считает Федотов.

"Мне кажется, нам нужно значительно активизировать диалоговые форматы, в том числе для того, чтобы продвинуть урегулирование конфликта на Украине. Ведь Франция вместе с Германией и Россией входит в "нормандскую четвёрку", уже не первый год занимающуюся урегулированием конфликта на Украине. И если мы смогли бы подключить к этому процессу гражданские общества наших стран, это могло бы быть полезно для дела, прежде всего для решения социальных вопросов в зоне конфликта", — убеждён глава СПЧ.

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