Путин рассказал о традициях взаимовыручки в СНГ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительных посланиях главам стран СНГ по случаю Дня Победы выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки останутся основой для развития партнерства в обеспечении региональной безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в горниле войны, останутся надежной основой для развития союзнического партнерства, взаимодействия наших стран в обеспечении региональной стабильности и безопасности", — говорится в сообщении.

С 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины.

В посланиях Путин подчеркнул, что День Победы – "священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма".