Путин рассказал о традициях взаимовыручки в СНГ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительных посланиях главам стран СНГ по случаю Дня Победы выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки останутся основой для развития партнерства в обеспечении региональной безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
С 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины.
В посланиях Путин подчеркнул, что День Победы – "священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма".