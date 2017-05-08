Руководство Минобороны возложило венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Члены Коллегии Министерства обороны РФ во главе с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, говорится в сообщении МО РФ.

"Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания", — говорится в сообщении.

Также в церемонии приняли участие ветераны-фронтовики, члены общественного совета при Минобороны РФ, а также воспитанники довузовских образовательных учреждений Минобороны.

Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула.

Ранее цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил корреспондент РИА Новости.

Собянин возложил красные гвоздики и венки, затем он прошел к памятнику маршала Жукова, где также возложил цветы.

Могила Неизвестного солдата — памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны.

К Могиле Неизвестного Солдата в Москве возлагают венки и цветы в память о погибших за Россию на полях сражений. Здесь же отдают дань памяти героям руководители делегаций иностранных государств во время визитов в РФ.