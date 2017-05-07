Москвичи могут потребовать замены лифта, установленного менее 25 лет назад

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Москве действует программа по замене лифтов, отслуживших более 25 лет, сообщает сайт mos.ru. Однако при неправильной эксплуатации выйти из строя может даже новый лифт.

Для проверки жильцы могут обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Именно они заключают договор с фирмой, специализирующейся на обслуживании лифтов, и следят за выполнением работ.

Если управляющая компания затягивает сроки ремонта или вообще не реагирует на жалобы, то об этом стоит сообщить в управу района и Мосжилинспекцию. Пожаловаться можно через электронную приёмную или на личной встрече с начальником окружной инспекции.

Мосжилинспекция осуществляет контроль за тем, как управляющая компания содержит общедомовое имущество, в том числе как соблюдает обязательные требования по содержанию лифтов многоквартирного дома.

Также рассказать о проблеме можно на портале "Наш город". Пользователи могут пожаловаться на неисправный лифт, освещение в кабине, а также сообщить о задержке срока замены лифта, некачественно проведённых работах или о том, что лифт не был заменён вовсе.

Отдельно платить за обслуживание лифтов жителям не надо. Эти расходы уже заложены в единый платёжный документ.

В 2017 году в столице не должно остаться морально и физически устаревшего лифтового оборудования, а доля лифтов старше 25 лет будет снижена до 30 процентов. За последние три года в Москве уже заменили около 10,5 тысячи подъёмников. Расходы оплачиваются Фондом капитального ремонта города Москвы.