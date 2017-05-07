В Москве 8 и 9 мая пройдут сильные дожди со снегом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Москве 8-9 мая, за два дня возможно выпадение половины месячной нормы осадков, местами возможен мокрый снег, а на дорогах — образование гололедицы, сообщается на сайте мэра столицы.

"8 и 9 мая осадки усилятся, местами перейдут в мокрый снег. Ночью температура будет колебаться около нуля, на дорогах образуется гололедица, возможно налипание снега на провода. Днем воздух прогреется до четырех-шести градусов, а дождь будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, за два дня может выпасть как минимум половина месячной нормы осадков", — говорится в сообщении.

По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогнозируется установление временного снежного покрова до 10 сантиметров. "Если температура в ночь на 9 мая будет ниже нуля, он не растает к утру", — добавил он.

Согласно материалам к оперативному совещанию правительства Москвы, тучи в небе над Москвой разгонят перед 9 мая для проведения военного парада. Как ранее рассказал РИА Новости заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, разгон облаков во время праздников в российской столице, который будет проводиться 9 мая, безопасен для жителей Москвы.