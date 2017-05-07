8 мая некоторые маршруты общественного транспорта изменятся

Автобус на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Автобус на одной из улиц Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. 8 мая автобусы маршрутов №632, 799, 843, С3 будут ходить по субботнему расписанию. Это связано с работой медицинских учреждений в праздничные дни, сообщает mos.ru.

В этот день также будет организована работа маршрута трамвая №34к, который следует от остановки "16-я Парковая улица" до станции метро "Семеновская".

В поселке Мосрентген маршруты автобусов №785к, 804, 866 временно изменятся 8 мая из-за проведения праздничных мероприятий.

Об изменениях в работе наземного транспорта в столице можно узнать на сайте Мосгортранса.