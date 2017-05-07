Правнук ефрейтора Митенева: "Бессмертный полк" – это ожившая история

МУРМАНСК, 7 мая – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Со своим прадедом, участником Великой Отечественной войны Василием Митенёвым, 25-летний архангелогородец Алексей Митенёв разминулся во времени, но благодаря документам, фотографиям и рассказам родственников он заочно познакомился с человеком, который стал для него примером мужества и героизма, служения делу, понимания долга и чести. С портретом прадеда Алексей впервые встанет в ряды "Бессмертного полка" в День Победы.

Ефрейтор Митинёв

Василий Ильич Митенёв родился в деревне Климовщина Вологодской области в 1897 году. К моменту начала войны ему было уже за 40, в ряды Красной армии Митенёва призвали в 1942-м в 293-й гаубичный артиллерийский краснознаменный полк.

За годы войны ефрейтор Митенёв сражался на Брянском, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Работал на орудии сразу за два номера – заряжающим и замковым. В апреле 1945 он уже воевал на подступах к Берлину. В семье Митенёвых рассказывают, что Василий Ильич даже оставил свой автограф на стене рейхстага. Алексей уверен – все так и было.

"Я прадеда не застал в своей жизни. Он умер задолго до моего рождения. Но мне о нем рассказал его сын – мой дедушка. Правда, дед говорил, что его отец не любил вспоминать войну, считал, что слишком это страшная история", — говорит Алексей.

© Фото : фото из личного архива А. Митенёва Алексей Митенёв - правнук ефрейтора Митенёва из Архангельска © Фото : фото из личного архива А. Митенёва Алексей Митенёв - правнук ефрейтора Митенёва из Архангельска

Подвиг в бою под Берлином

Своя героическая история стоит за каждой наградой ефрейтора, а их у него немало: медали "За взятие Берлина", "Освобождение Варшавы", две "За Отвагу" — эта среди солдат считалась особенно почетной, медаль "Красной Звезды", орден "Отечественной войны" второй степени.

Подробности некоторых сражений, в которых Василий Митенёв отличился особо, его правнук узнал из наградных листов, где содержатся описания подвигов. Один из них Алексею запомнился навсегда.

В бою за пригород Берлина Буххольц при обстреле батареи со стороны противника снаряд прямым попаданием угодил в погребок с боеприпасами, которые загорелись. "Красноармеец Митенёв, рискуя жизнью от разрыва своих снарядов, бросился тушить пожар. При помощи шинелей, палаток и земли пожар им быстро был ликвидирован, тем самым красноармеец Митенёв спас от разрывов 75 снарядов и своё орудие от повреждения", — официально сообщает наградной лист.

За тот бой Митенёв был удостоен ордена "Отечественной войны" 2-й степени. В другом бою годом ранее прадед Алексея смог во время шквального огня противника наладить вышедшее из строя орудие, что помогло его подразделению отбить атаку и продвинуться вперед.

Что стоит за этими скупыми фразами из наградных листов – "презирал смертельную опасность", "проявил мужество", — Алексей может только догадываться. Он вспоминает, что история семьи, поиски информации о детях, братьях и сестрах Василия Ильича захватили его настолько, что он вникал в детали, отправлялся в дальние поездки, чтобы отыскать неизвестных родственников, бережно, по кусочкам собирал историю большой семьи и времени, в котором они жили.

Генеалогическое древо на 250 персон

Алексей признается, что интересоваться историей своей семьи начал в конце первого курса института. Поначалу главными источниками информации выступили ближайшие родственники – тогда-то и услышал Алексей в подробностях о подвигах ефрейтора Митенёва.

Исследовать семейную историю Алексей решил по нескольким направлениям – искал родственников по линии бабушки и деда (дошел до шестого колена) и пытался найти больше фактов о воевавшем прадеде.

Впрочем, оказалось, что в семье были и другие участники Великой Отечественной. Например, Алексей выяснил, что на фронт отправился и сын Василия Ильича Николай. Когда началась война, ему было всего 15 лет. "По рассказам своего деда я помню, что Николай учился в Великом Устюге на снайпера, воевал и убит на подступах к Киненсбергу в 1944 году, убит вражеским снайпером", — уточняет Митенёв-младший.

Фамильные изыскания подарили Алексею множество удивительных открытий. Выяснилось, что по бабушкиной линии в семье были представители купеческого рода — один из предков оказался купцом второй гильдии. По сохранившимся данным, он владел речным пароходом и торговал солью по Северо-Двинскому пути, соединявшему Русский Север с поволжским Югом. А один из прадедов воевал в дивизии Чапаева.

"Сейчас генеалогическое древо моей семьи насчитывает 250 персон, я создал семейный сайт. Искал родственников через социальные сети, кто-то отзывался сам", — поясняет Алексей.

Шествие однополчан

Алексей удивляется, почему ему раньше не приходило в голову принять участие в акции "Бессмертный полк". В этом году впервые он пройдет с портретом прадеда по улицам Архангельска.

"Я распечатал фотографию прадеда. Выбрал того, чью фамилию я ношу, хотя есть и другие — по бабушкиной линии, и подвиги интересные. К сожалению, больше никого не осталось, кто мог рассказать: я вовремя успел записать рассказы деда – он ушел из жизни через год", — рассказывает Митенёв-младший.

И хотя он никогда не встречался с прадедом, Алексей чувствует с ним связь. "Мне кажется, что он был правильным – настоящий глава семьи, его слово было весомым и решающим. На фото его смотрю – взгляд такой вдумчивый. Мне кажется, что мы похожи с прадедом: дед похож на прадеда, отец на деда, я – на отца. Когда я стал изучать нашу историю, у меня появилось невероятное чувство гордости за семью", — говорит Алексей.

А еще он признается, что очень волнуется перед шествием – как все пройдет. "Мне кажется, в "Бессмертном полку" встречаются однополчане, это память наяву. И все в одном полку снова пройдут — вспомнить тех, кто не дожил, отдать дань им и тем, кто жив", — уверен правнук ветерана.

Важный урок истории

Он считает, что именно такие акции являются одним из главных уроков для молодых людей, у которых шансов прикоснуться к живой истории все меньше – уходят из жизни свидетели событий Великой Отечественной.

"Интересно становится, когда ты понимаешь свою причастность. Вот я иду по Москве, в Парке Победы – там надпись "1-й Белорусский фронт" — я думаю "О, там мой прадед воевал!". Или вот он воевал на Одере, и я думаю — надо посмотреть, что там за бои были" — рассказывает Алексей.

Он мечтает о том, чтобы продолжать исследование семейной истории, узнать новые факты и познакомиться с другими родственниками, и намерен работать в архивах и не останавливать поиски.

Алексей уверен: если в каждой семье накануне акции "Бессмертный полк" подготовят не только фотографию участника той войны, но больше узнают о нем самом, это и будет лучшим проявлением патриотизма и продолжением памяти поколений.