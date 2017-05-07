В Москве парковка в майские праздники будет бесплатной

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Москвичи в майские праздники, с 7 по 9 мая, смогут бесплатно пользоваться парковкой, исключением станут плоскостные парковки со шлагбаумами.
Как ранее заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, традиционно интенсивность движения на дорогах столицы в майские праздники снижается, поскольку жители уезжают на выходные за город. Поэтому бесплатная парковка не осложнит дорожную ситуацию.
При этом Ликсутов добавил, что плоскостные платные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.