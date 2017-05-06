В СПЧ отреагировали на отказ впустить фотографа "России Сегодня" на Украину

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Действия пограничников Украины, не пустивших в страну аккредитованного на "Евровидение" российского фотокорреспондента, противоречат международным обязательствам Киева, считает глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.

Ранее директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на " Евровидение " фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокорру выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

"Это возмутительная история, которая говорит только об одном: что, к сожалению, разум далеко не всегда побеждает. Я не пониманию, какие ещё нужны подтверждения цели визита, если журналист имеет официальную аккредитацию", — сказал Федотов РИА Новости, комментируя ситуацию.

"Я надеюсь, что представитель ОБСЕ по свободе прессы обязательно отреагирует на это безобразие, поскольку действия пограничных властей противоречат международным обязательствам по заключительному Хельсинскому акту. Украина, как и Россия, являясь членами ОБСЕ, обязаны соблюдать эти договорённости", — заявил глава СПЧ.

Киев ранее уже неоднократно запрещал въезд на Украину журналистам "России сегодня". В апреле 2014 года фотокорреспондент РИА Новости Алексей Куденко, отправленный в редакционную командировку для освещения событий на юго-востоке Украины, не прошел пограничный контроль в аэропорту Донецка. Его посадили на самолет, следующий обратным рейсом. В этот же день украинскими пограничниками с поезда "Москва-Луганск" был снят корреспондент РИА Новости Андрей Малышкин. Ему также отказали во въезде в страну с формулировкой "недостаток средств для пребывания на территории Украины".

Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017" состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.