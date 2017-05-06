В Праге участники мотопробега почтили память павших красноармейцев

ПРАГА, 6 мая — РИА Новости, Александр Куранов. Участники международного мотопробега в честь 72-й годовщины Победы над фашизмом, члены клуба "Ночные волки" и их коллеги из других стран, в субботу на Ольшанском кладбище в центре Праги почтили память красноармейцев, павших в 1945 году при освобождении Чехословакии, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Чехии Алексей Колмаков.

"В церемонии возложения цветов на мемориале павших красноармейцев приняли участие более 250 участников мотопробега. Помимо россиян, здесь были байкеры из Чехии, Словакии, Германии, Польши, Болгарии и еще ряда европейских стран", — сказал Колмаков.

Кроме того, члены клуба "Ночные волки" передали организаторам шествия "Бессмертный полк", которое уже во второй раз пройдет 8 мая от Лоретанской площади, где расположен МИД Чехии, до Градчанской площади, соседствующей с Пражским градом, резиденцией главы государства, фотографию и копию наградного листа танкиста, гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко, который погиб 9 мая 1945 года во время одного из последних боев за освобождение Праги.

Вечером участники мотопробега встретятся в Российском центре науки и культуры с представителями городской общественности. В мероприятии примет участие посол РФ в Чехии Александр Змеевский.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из московского международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву, Вроцлав, Будапешт и Братиславу. Далее их маршрут лежит через Дрезден на Берлин. Нынешний мотопробег "Ночных волков" является уже третьим.

В эти дни, предшествующие 72-й годовщине Победы советского народа над гитлеровским нацизмом, практически ежедневно в различных городах и селах Чехии проходят торжественные возложения венков к мемориалам и отдельным памятникам и памятным доскам, посвященным погибшим весной 1945 года во время освобождения республики от фашистов красноармейцам.

Всего на территории Чехии похоронено около 60 тысяч воинов Красной армии, павших при освобождении республики.