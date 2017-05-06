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Общество

Школьник из Приморья рассказал, как его прадед защищал блокадный Ленинград

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (175)
11:2306.05.2017
(обновлено: 11:35 06.05.2017)
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© РИА Новости . Давид ТрахтенбергПерейти в фотобанкГражданское население блокадного Ленинграда сооружает укрепления на улицах города. Архивное фотоГражданское население блокадного Ленинграда сооружает укрепления на улицах города. Архивное фото
© РИА Новости . Давид Трахтенберг
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая — РИА Новости. Школьник из Приморья Иван Жиденко — волонтер и соавтор исторического проекта во Владивостоке — рассказал РИА Новости о том, как его прадед, будучи совсем юным в блокадном Ленинграде, чудом выжил и помогал другим.

Чудом выжил

Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища
© РИА Новости . Борис Кудояров
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Блокада Ленинграда, "доска Маннергейма" и забытые уроки истории
Ивану сейчас 14 лет — столько же, сколько было его прадеду, когда тот пошел воевать добровольцем. Он пережил войну и умер, когда его правнуку было всего 3 года. Историю своего предка Иван узнал от прабабушки. Сейчас ей 93 года, она тоже пережила блокаду Ленинграда.

"Мой прадедушка Юрий Иванович Пашинцев в 14 лет пошел добровольцем, для этого он приписал себе год в документах. Он и его сверстники рисковали жизнями, скидывая с крыш домов зажигательные бомбы, и постоянно дежурили, чтобы не допустить возгорания домов. Тогда был страшный голод — прадедушка варил и ел клей, который делается из кожи и костей животных, добавляя туда опилки. Один раз он чуть не погиб. В Ленинграде в то время на улицах стояли сколоченные из досок туалеты, в один такой попала бомба, а мой прадед был неподалеку, и только чудом успел отбежать подальше", — рассказывает Иван.

Блокада. Память о страшных 900 днях
© Инфографика
Блокада. Память о страшных 900 днях

Последствия войны

По его словам, даже в мирное время его прадедушка переживал последствия войны и голода — он всегда должен был быть уверен, что в доме достаточно еды. И прабабушка Ивана ему в этом помогала — готовила, составляла меню.

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"Кроме того, родители, уже после смерти прадеда разбирая его вещи, нашли два вещевых мешка, в которых были спички, продукты и мыло — запас на случай войны", — говорит Иван.

В этом году мальчик впервые пойдет в строю "Бессмертного полка" с портретом Юрия Ивановича, к нему присоединится и его отец, мать и младшая сестра.

"Я интересуюсь историей нашей страны, и когда я узнал о жизни прадеда, я решил записаться в "Бессмертный полк". О прадедушке я также рассказывал моим одноклассникам и на разных выступлениях – всем понравилось. Мне кажется, сейчас школьники не очень знают и интересуются событиями войны и жизнью своих предков. Но это то, что нужно знать и помнить, это наша история", — отмечает Иван.

Именно для этого во Владивостоке работает проект "История одной войны" — на базе клуба "Антресоль" подростки готовят презентации и выступления, знакомятся с событиями Великой Отечественной войны и делятся историями своих героических предков.

Салют в честь Дня Победы
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Где смотреть салют в честь Дня Победы
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