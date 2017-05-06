В Ижевске поверят информацию о ненадлежащих условиях жизни инвалида

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что в Ижевске женщина-инвалид несколько лет не может выйти на улицу из-за отсутствия пандусов в доме, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она пояснила, что сюжет о пенсионерке и ее дочери-инвалиде вышел на одном из федеральных каналов. В сюжете отмечается, что уже на протяжении нескольких лет инвалид не может выйти на улицу, так как женщины живут на четвертом этаже многоквартирного дома, где нет пандусов. Кроме этого, сообщалось, что ранее семья жила на первом этаже, но ввиду обстоятельств им пришлось обменять квартиру. Пенсионерка полагает, что при совершении сделки ее обманули.

"Следствием будет проанализирована документация, регламентирующая установку специальных вспомогательных средств для инвалидов. Планируется опрос соседей для выяснения причин, по которым они препятствуют установке жизненно важных средств для лиц, нуждающихся в дополнительной помощи при передвижении", — сказала Петренко.

По ее данным, Бастрыкин поручил взять на контроль центральному аппарату СКР ход доследственной проверки.

Кроме этого, глава СК поручил центральному аппарату проконтролировать проверки, проводимые по материалам СМИ следственными органами СК России по Новосибирской области и Красноярскому краю по фактам обнаружения ребенка в мусорном баке, которого туда посадила мать, а также о вечеринке, на которой школьнице набили татуировку непристойного содержания.