Евгений Миронов подарил конкурсанту "Ты супер!" сказку

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На НТВ продолжается второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!". По условиям следующего этапа в полуфинал попадают только четыре участника, которых выберет каждый из членов авторитетного жюри — Виктор Дробыш, Маргарита Суханкина, Ёлка и Стас Пьеха.

10-летний Виталий Толочкин из города Петровск-Забайкальский — уже настоящий артист, которому поддаются серьёзные, мужественные песни. Для второго тура, в преддверии Дня Победы мальчик выбрал военную песню "Эх, дороги", и на глаза членов жюри навернулись слёзы.

"Ты покоряешь раз и навсегда! — сказала мальчику Маргарита Суханкина. — В твоём выступлении было много мужественности и ласки — это дорогого стоит".

Поддержать Виталия пришёл Народный артист России Евгений Миронов. Он признался, что отправлялся на проект "с содроганием сердца", однако сомнения его вмиг оставили, ведь на сцене он увидел "не мальчика, а абсолютно уверенного, знающего себе цену артиста". Актёр подарил Виталику билеты на сказочный мюзикл "Золушка", а также передал подарок от Ирины Александровны Антоновой — президента и бывшего директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина — книгу с её автографом.

"Виталик, я очень за тебя болею и желаю тебе удачи, — сказал на прощание актёр. — Ты умный и самостоятельный парень, слушай свой собственный голос — он не обманет. Хочу пожелать тебе непыльного пути, чтобы вокруг были преданные друзья, мудрые учителя и просто яркие и интересные люди".

Увидеть выступление Виталия Толочкина зрители смогут в субботу, 6 мая в 20:00 на телеканале НТВ. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.