В Сокольниках на митинг в поддержку реновации жилья пришли 500 человек

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Более 500 москвичей собрались на митинг в поддержку реновации жилья в столичном гайд-парке в Сокольниках, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Собравшиеся на митинг, который продолжался чуть более часа, выступали за расширение списка домов, выставленных на голосование о включении в программу расселения.
Как передает корреспондент РИА Новости, на митинг многие пришли с плакатами, на которых были написаны требования о расширении списка перечня домов в программе реновации. На некоторых плакатах были обозначены конкретные адреса, а где-то даже фото состояния зданий.
Со сцены выступило более десяти заранее записавшихся на выступление. Каждый представлялся, называл свой конкретный адрес и объяснял, почему его дом необходимо снести.
В частности, Евгений Поташевский, житель дома на Электрозаводской улице, 12, жаловался, что живет в общежитии бывшей текстильной фабрики. По его словам, жить там невыносимо, и он и его соседи требуют немедленного включения в программу, "без всяких подписей и техзаключений".
Надежда Андреева из Щукино сетовала, что в их доме на улице Народного Ополчения 1940-х годов постройки уже 12 лет нет горячей воды.
Многие выступления были очень эмоциональными. Так, один из выступавших заявлял, что "наши дети нас проклянут, если мы не добьемся включения в программу".
Последнее выступление было незапланированным. Слово взял депутат от ЛДПР Василий Власов. Он рассказал, что и сам жил в "хрущевке" и знает, каково это. По его словам, при составлении программы допущена ошибка — не стоило все дома включать "под одну гребенку".
По завершении митинга люди, разделившись по округам, подписали резолюцию, в которой среди прочих требований значилось немедленное расширение перечня и включение в него коммуналок и общежитий. Как сообщил один из организаторов митинга Юрий Загребной, эту резолюцию с подписями они попытаются передать мэру Москвы Сергею Собянину.