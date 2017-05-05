В Сокольниках на митинг в поддержку реновации жилья пришли 500 человек

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Более 500 москвичей собрались на митинг в поддержку реновации жилья в столичном гайд-парке в Сокольниках, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Собравшиеся на митинг, который продолжался чуть более часа, выступали за расширение списка домов, выставленных на голосование о включении в программу расселения.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4 тысяч 566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

Как передает корреспондент РИА Новости, на митинг многие пришли с плакатами, на которых были написаны требования о расширении списка перечня домов в программе реновации. На некоторых плакатах были обозначены конкретные адреса, а где-то даже фото состояния зданий.

Со сцены выступило более десяти заранее записавшихся на выступление. Каждый представлялся, называл свой конкретный адрес и объяснял, почему его дом необходимо снести.

В частности, Евгений Поташевский, житель дома на Электрозаводской улице, 12, жаловался, что живет в общежитии бывшей текстильной фабрики. По его словам, жить там невыносимо, и он и его соседи требуют немедленного включения в программу, "без всяких подписей и техзаключений".

Надежда Андреева из Щукино сетовала, что в их доме на улице Народного Ополчения 1940-х годов постройки уже 12 лет нет горячей воды.

Выступающий от район Хорошево-Мневники рассказал, что у них целый квартал в плохом состоянии, но под снос он не попал, поэтому жители даже собирали народный сход на 600 человек.

Многие выступления были очень эмоциональными. Так, один из выступавших заявлял, что "наши дети нас проклянут, если мы не добьемся включения в программу".

Последнее выступление было незапланированным. Слово взял депутат от ЛДПР Василий Власов. Он рассказал, что и сам жил в "хрущевке" и знает, каково это. По его словам, при составлении программы допущена ошибка — не стоило все дома включать "под одну гребенку".

По завершении митинга люди, разделившись по округам, подписали резолюцию, в которой среди прочих требований значилось немедленное расширение перечня и включение в него коммуналок и общежитий. Как сообщил один из организаторов митинга Юрий Загребной, эту резолюцию с подписями они попытаются передать мэру Москвы Сергею Собянину.