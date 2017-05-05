В Орловской области перезахоронили останки 27 бойцов Красной Армии

БРЯНСК, 5 мая – РИА Новости. Останки 27 солдат Красной армии, найденные поисковиками в ходе акции "Вахта памяти-2017", с воинскими почестями перезахоронены в деревне Свапские Дворы Орловской области, сообщает в пятницу администрация региона.

"В Троснянском районе торжественно перезахоронили найденные поисковиками останки 27 бойцов Красной Армии. Перезахоронение прошло на воинском мемориале в д. Свапские Дворы. Останки бойцов были найдены в ходе "Вахты памяти-2017" в Троснянском районе", — говорится в сообщении.

Вахта организована и проведена региональным отделением Поискового движения России и администрацией Троснянского района при поддержке администрации Орловской области. Работы велись в населенных пунктах Чернодье, Турейка, Гранкино, Березовка, Крапивка и Лаврово. В поисковых работах приняли участие 125 поисковиков из Орловской, Курской, Рязанской, Московской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

По солдатам Великой Отечественной войны была отслужена панихида, после чего останки были преданы земле с воинскими почестями, отмечается в сообщении.