Подушевое финансирование допобразования охватит 75% муниципалитетов Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая — РИА Новости. В течение 2017 года года система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей будет внедрена на территории 75% муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

С прошлого года регион приступил к внедрению сертификатов на дополнительное образование детей, которые призваны поддержать развитие сети кванториумов и детских технопарков, увеличить охват и глубину содержания дополнительного образования.

Ранее, комментируя эту идею, губернатор Югры Наталья Комарова назвала систему персонифицированного финансирования дополнительного образования принципом "деньги следуют за ребенком".

"Необходимо, чтобы эта работа велась параллельно с развитием сети детских технопарков, кванториумов, привлекла детей, повысила доступность и качество дополнительного образования, в том числе за счет прихода в него социальных предпринимателей и малых инновационных компаний", — заявляла глава автономного округа.

В пятницу в ходе заседания регионального правительства был утвержден документ, регламентирующий проведение на территории региона апробации указанной системы.

"По словам исполняющего обязанности директора Департамента образования и молодежной политики Югры Алексея Дренина, предполагается, что в течение текущего года система персонифицированного финансирования будет внедрена на территории 75% муниципальных образований Югры, а ее охват составит не менее 10% от общего числа проживающих там детей в возрасте от 5 до 18 лет", — отметили в правительстве автономного округа.

В настоящее время Югра — один из семи регионов страны, где апробируется собственная система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Федеральная целевая программа развития образования в РФ предусматривает выделение средств пилотным субъектам на внедрение данной модели и на гранты юридическим лицам, которые реализуют и распространяют передовые практики допобразования детей.

В конце апреля, выступая на пленарном заседании форума "Единой России" "Культура — национальный приоритет", премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал идею, выдвинутую активом партии о том, чтобы уравнять в правах педагогов дополнительного образования со школьными учителями.

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