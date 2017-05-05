Сезонные отключения горячей воды: отменить нельзя проводить

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Завершив отопительный сезон, энергетики начинают готовиться к новому, а это значит, что практически всех без исключения потребителей ждут сезонные отключения горячей воды. Это техническая необходимость, избежать ее невозможно из-за высокого износа теплосетей в России, иначе жители рискуют остаться зимой без отопления, поясняют представители энергокомпаний, опрошенные РИА Новости.
Зачем отключают горячую воду?
Плановые отключения горячей воды в летний период могут проводиться по двум причинам: для выполнения плановых ремонтных работ на ТЭЦ, а также для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность на теплосетях.
Гидравлические испытания — это самый надежный способ выявить тонкие места и устранить их за лето, чтобы в зимнее время было как можно меньше инцидентов на тепловых сетях, отмечают в "Сибирской генерирующей компании" (СГК). Такой опыт применяется сегодня почти во всех странах, где есть централизованное теплоснабжение, за исключением немногих, таких как Финляндия, Дания и Германия. "Там замена тепловых сетей происходит не по "состоянию" как у нас, а планово (по назначенному сроку службы)", — пояснили в "Квадре".
Сокращение периода отключений
Энергетики говорят, что стремятся сократить сроки отключения горячей воды, насколько это возможно в современных реалиях.
"Точные сроки ограничения ГВС в каждом регионе будут обусловлены техническим состоянием тепловых сетей, но планируется, что в среднем период отключения горячей воды у потребителей не превысит шести суток", — сообщили в "Т Плюс".
В Москве еще несколько лет назад сроки летних отключений горячего водоснабжения составляли 14 дней, а до 2011 года – 21 день. В этом году для Москвы период планового отключения горячей воды продлится с 13 мая по 1 сентября.
"Этот же период актуален и для Новой Москвы. Срок прекращения ГВС не будет превышать десяти суток. Для каких-то районов он ограничится тремя днями. В некоторых домах отключения воды и вовсе не ожидается", — сообщили в МОЭК.
Нужна модернизация
Для минимизации среднего срока сезонных отключений горячей воды нужна комплексная модернизация системы теплоснабжения. Например, монтаж дополнительного оборудования на тепловых пунктах, создание передвижных опрессовочных пунктов и эксплуатационных филиалов.
Однако повышение качества состояния теплосетей требует дополнительных капвложений, а инвесторы не спешат вкладываться в отрасль.
"В Дании и Германии, где 90% теплосетей не требуют частой проверки, выше уровень платежной дисциплины; стоимость тепловой энергии превышает среднероссийскую в 2,5-3 раза, что позволяет иметь финансовые источники для своевременной модернизации сетей; практически отсутствуют издержки, вызванные неоплатами за тепло (привлечение кредитов, судебные издержки и прочее)", — заключают в "Квадре".