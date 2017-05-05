Сезонные отключения горячей воды: отменить нельзя проводить

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Завершив отопительный сезон, энергетики начинают готовиться к новому, а это значит, что практически всех без исключения потребителей ждут сезонные отключения горячей воды. Это техническая необходимость, избежать ее невозможно из-за высокого износа теплосетей в России, иначе жители рискуют остаться зимой без отопления, поясняют представители энергокомпаний, опрошенные РИА Новости.

Зачем отключают горячую воду?

Плановые отключения горячей воды в летний период могут проводиться по двум причинам: для выполнения плановых ремонтных работ на ТЭЦ, а также для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность на теплосетях.

"В период проведения профилактических работ проводятся испытания тепловых сетей на прочность, тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя. Проводится диагностика, ремонт, перекладка тепловых сетей. Восстанавливается тепловая изоляция, устанавливаются контрольно-измерительные приборы. Ведется замена и реконструкция оборудования тепловых станций, котельных, центральных тепловых пунктов. Одним словом, выполняется целый комплекс технологически связанных мероприятий, которые невозможно выполнить без отключения тепловых сетей и котельных", — рассказали в МОЭК.

Гидравлические испытания — это самый надежный способ выявить тонкие места и устранить их за лето, чтобы в зимнее время было как можно меньше инцидентов на тепловых сетях, отмечают в "Сибирской генерирующей компании" (СГК). Такой опыт применяется сегодня почти во всех странах, где есть централизованное теплоснабжение, за исключением немногих, таких как Финляндия, Дания и Германия. "Там замена тепловых сетей происходит не по "состоянию" как у нас, а планово (по назначенному сроку службы)", — пояснили в "Квадре".

Сокращение периода отключений

Энергетики говорят, что стремятся сократить сроки отключения горячей воды, насколько это возможно в современных реалиях.

"Точные сроки ограничения ГВС в каждом регионе будут обусловлены техническим состоянием тепловых сетей, но планируется, что в среднем период отключения горячей воды у потребителей не превысит шести суток", — сообщили в "Т Плюс".

"В Кемерово много лет горячую воду и вовсе отключали на три недели, а то и на месяц. Порядка пяти лет назад сроки гидравлических испытаний сократили до двух недель, а фактически воды нет полных 12 дней, — говорят в СГК. — Если появляется возможность, даем воду и раньше. В Красноярске мы ежегодно сокращаем сроки ограничения горячего водоснабжения. В этом году плановое отключение продлится 11 суток. Тогда как в 2015 году проводилось по два отключения общей продолжительностью в 16 суток".

В Москве еще несколько лет назад сроки летних отключений горячего водоснабжения составляли 14 дней, а до 2011 года – 21 день. В этом году для Москвы период планового отключения горячей воды продлится с 13 мая по 1 сентября.

"Этот же период актуален и для Новой Москвы. Срок прекращения ГВС не будет превышать десяти суток. Для каких-то районов он ограничится тремя днями. В некоторых домах отключения воды и вовсе не ожидается", — сообщили в МОЭК.

Нужна модернизация

Для минимизации среднего срока сезонных отключений горячей воды нужна комплексная модернизация системы теплоснабжения. Например, монтаж дополнительного оборудования на тепловых пунктах, создание передвижных опрессовочных пунктов и эксплуатационных филиалов.

Сократить продолжительность отключения позволила бы и установка на каждом многоквартирном доме систем погодного регулирования. "Тогда энергетики могли бы подавать в сеть теплоноситель с постоянными параметрами, а его регулировка производилась бы на узле управления внутридомовой системы теплоснабжения, что снизило бы нагрузку на теплосетевое оборудование и сократило время ремонтов", — объяснили в СГК.

Однако повышение качества состояния теплосетей требует дополнительных капвложений, а инвесторы не спешат вкладываться в отрасль.

"В Дании и Германии, где 90% теплосетей не требуют частой проверки, выше уровень платежной дисциплины; стоимость тепловой энергии превышает среднероссийскую в 2,5-3 раза, что позволяет иметь финансовые источники для своевременной модернизации сетей; практически отсутствуют издержки, вызванные неоплатами за тепло (привлечение кредитов, судебные издержки и прочее)", — заключают в "Квадре".