Facebook заблокировал аккаунт занижающих показатели электрических счетчиков

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Facebook заблокировал профиль пользователя, в котором предлагались счетчики электроэнергии, занижающие показатели, сообщили РИА Новости во внешней пресс-службе Facebook в России.

Директор департамента по связям с органами власти ассоциации "Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций" Наталья Готова в четверг на своей станице в Facebook рассказала о случае мошенничества, когда в одном из аккаунтов соцсети предлагаются счетчики электроэнергии, занижающие показатели.

Она прикрепила скриншот с ответом администрации Facebook. В нем говорилось, что профиль пользователя, о котором пишет Готова, "не нарушает конкретных норм сообщества". Также предлагалось жаловаться не на весь профиль, а на конкретные материалы. При этом предлагалось, если не хочется видеть конкретные публикации или новости пользователей, удалить их из друзей, отменить подписку на их новости, ограничить частоту показа новостей.

Сейчас аккаунт, о котором написала Готова, заблокирован.

В этом году депутаты Госдумы Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили в правительство и Верховный суд РФ для получения отзывов законопроект, которым предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии. Нынешняя редакция соответствующего пункта статьи 158 Уголовного кодекса РФ регламентирует наказание, в том числе, за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, но не из электросетей.