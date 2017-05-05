"Ночные волки" возложили цветы к могилам красноармейцев в Брно

ПРАГА, 5 мая — РИА Новости, Александр Куранов. Члены международного мотоклуба "Ночные волки", которые проводят пробег в честь 72-й годовщины Победы над фашизмом по маршруту Москва-Берлин, в пятницу возложили цветы к памятнику красноармейцам на центральном кладбище города Брно, расположенного на юго-востоке Чехии, сообщила РИА Новости атташе генконсульства РФ в Брно Карина Султанова.

"На центральном кладбище города похоронены около трех с половиной тысяч воинов Красной Армии, павших весной 1945 года в боях с фашистами в Брно и его окрестностях. Участники мотопробега почтили память погибших красноармейцев минутой молчания, возложили цветы, в своих выступлениях заявили, что никто не должен забывать, кто сыграл главную роль в великой Победе во Второй мировой войне", — сказала Султанова.

На церемонии возложения цветов членами клуба "Ночные волки" присутствовал генеральный консул РФ в Брно Александр Будаев. Участники мотопробега также возложили цветы на могилы погибших красноармейцев в поселке Оржехов, расположенном неподалеку от Брно.

По словам представителя МВД Южноморавского края Андреи Цейнковой, полиция сопровождает участников мотопробега по территории Чехии от самой границы со Словакией. "Мы провели на автомагистрали D2 контроль 42 участников пробега, никаких проблем не обнаружено, все в порядке", — сообщила Цейнкова.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из московского международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву, Вроцлав, Будапешт и Братиславу. Далее их маршрут лежит через Прагу и Дрезден на Берлин. Нынешний мотопробег "Ночных волков" является уже третьим.

Помимо россиян в акции принимают участие байкеры из Чехии, Словакии, Болгарии и Польши.

В эти дни, предшествующие 72-й годовщине Победы советского народа над гитлеровским нацизмом, практически ежедневно в различных городах и селах Чехии проходят торжественные возложения венков к мемориалам и отдельным памятникам и памятным доскам, посвященным погибшим весной 1945 года во время освобождения республики от фашистов красноармейцам.

Всего на территории Чехии похоронено около 60 тысяч воинов Красной армии, павших при освобождении республики.