Георгиевские ленты и флаги. Как Москва готовится ко Дню Победы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Власти Москвы заявляют, что Москва готова к проведению мероприятий, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне; в этом году улицы столицы украшены в новом стиле памятной символики; на центральных площадях города разместили флаговые и интерактивные конструкции, окончательный монтаж которых завершится в ночь на субботу.

В этом году в рамках концепции празднования Дня Победы, по данным пресс-службы правительства Москвы, разработан новый стиль оформления города, который состоит из трех элементов: цифра 9 — дата окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, георгиевская лента — символ памяти и Победы, цветущая вишня — символ весны и праздника.

Флаговые и интерактивные конструкции



"В настоящее время ведутся работы по оформлению города к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, на сегодня запланирована установка порядка 130 объектов, эти объекты установят на въездных группах в город, вылетных магистралях, центральных площадях", — сообщил журналистам начальник управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы Александр Кондратенко.

По его словам, среди украшений города — флаговые и интерактивные конструкции различного вида. "Например, на Воробьёвых горах будет установлено Знамя Победы высотой 24 метра", — рассказал Кондратенко в ходе пресс-тура, посвященного украшению столицы к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Полностью монтаж будет завершен в ночь на 7 мая, то есть к 8 мая город уже будет плотностью готов к празднованию Великой Победы", — сказал Кондратенко.

Манежная, Арбатская и Лубянская площади



В ходе пресс-тура журналистам показали убранство трех центральных площадей столицы.

Так, на Манежной площади возле памятника маршалу Жукову установлены стелы с орденами, чуть дальше, у входа в здание Государственной Думы украшает большой плакат с черно-белой фотографией празднования Дня Победы в 1945 году, плакат окружают флаги в оранжево-черных тонах и цвета вишни. Флаги в цветах военной символики развеваются и напротив здания Большого театра.

На Арбатской площади рядом с кинотеатром "Художественный", а также на площади Ильинских ворот возле памятника героям Плевны возводятся конструкции видеожурналов о войне, экраны таких "журналов" будут транслировать военную хронику.

Лубянская площадь представит взорам москвичей и гостей столицы одну из самых больших объемно-декоративных конструкций, посвященных великой дате: напротив здания органов безопасности с 7 мая будет зажжен мультимедийный костер "Живой огонь", его высота составит 20 метров. По словам Кондратенко, основание конструкции будет в виде звезды диаметром 15 метров, сама конструкция будет состоять из светодиодных лент, которые в динамике будут отображать символ Вечного огня.