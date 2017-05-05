Правительство согласовало изменения генплана Москвы

МОСКВА, 5 мая — РИА Недвижимость. Правительство России согласовало проект изменений в генплан Москвы в отношении Зеленоградского округа и района Некрасовка, соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Проект согласован в части осуществления функций столицы РФ. В конце декабря он прошел публичные слушания.

Как говорится в материалах Москомархитектуры, в генплане ЗелАО и Некрасовки запланированы несколько транспортно-пересадочных узлов, развязок, развитие как крупных магистралей, так и районных улиц. Также в документе предусмотрено продление Кожуховской линии метро до Некрасовки и перспектива провести метро в Зеленоград.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о внесении изменений в генплан города, распространяющиеся на Троицкий и Новомосковский округа столицы. Документ содержит общие положения о территориальном планировании Москвы до 2035 года с учетом присоединенных к столице территорий в 2011 году.