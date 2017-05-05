Почти 100% жителей Ивановской области могут получать госуслуги в МФЦ

ИВАНОВО, 5 мая — РИА Новости. Почти 100% жителей Ивановской области в настоящее время имеют возможность получать госуслуги через сеть МФЦ по месту жительства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В Ивановской области показатель охвата граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах по месту пребывания, на начало текущего года составил 99,4%. Сегодня в регионе действуют 25 МФЦ и 98 их территориально обособленных структурных подразделений", — сказал собеседник агентства.

Вопрос предоставления госуслуг через сеть МФЦ стал одним из основных на прошедшем в четверг совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны под председательством президента РФ. В заседании принял участие губернатор Ивановской области Павел Коньков.

"Всего в регионе организовано 367 окон обслуживания. Государственные услуги предоставляются во всех МФЦ в полном объеме. Перечни муниципальных услуг утверждаются администрациями муниципальных образований самостоятельно. В этом году перечень и государственных, и муниципальных услуг будет расширен", — приводит пресс-служба слова Конькова.

В текущем году в Ивановской области будет открыт специализированный "МФЦ для бизнеса". Обустройство отдельно стоящего здания выполнят за счет средств федеральной субсидии в размере более 16 миллионов рублей. Пока услуги для юрлиц и предпринимателей оказываются на базе областного МФЦ, где оборудована отдельная бизнес-зона из пяти окон. Сейчас там предоставляется более 50 услуг, до конца года этот перечень будет расширен.

Финансирование многофункциональных центров Ивановской области в текущем году увеличено по сравнению с прошлым годом на два миллиона рублей. Объем средств консолидированного бюджета Ивановской области, направленных на эти цели, составил 163,4 миллиона рублей, добавил представитель пресс-службы.

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