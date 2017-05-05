В Татарстане открыли благотворительный прокат аппаратов ИВЛ для детей

КАЗАНЬ, 5 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Русфонд и Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ) Татарстана открыли первый в России благотворительный пункт проката домашних аппаратов искусственной вентиляции легких, который позволит тяжелобольным детям проходить лечение дома, сообщает фонд.

Соответствующее соглашение о создании на базе ДРКБ пункта проката домашних аппаратов ИВЛ было подписано фондом и клиникой в апреле этого года.

"В ближайшее время пять тяжелобольных детей получат аппараты ИВЛ и смогут проходить лечение дома, а клиника – использовать освободившиеся койки для других больных. Русфонд направит на реализацию проекта в 2017 году около 10 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным Русфонда, всего в России в услугах стационара на дому нуждаются около 40 тысяч детей, многим из них требуется аппарат ИВЛ. В настоящее время в ДРКБ Татарстана проходят лечение 35 таких пациентов, 14 из них могли бы быть отправлены на домашний стационар. Обычно аппараты ИВЛ используются в семье 2-3 года, в то время как срок их службы может достигать 5-7 лет. Благодаря благотворительному пункту проката один аппарат сможет помочь не одному, а нескольким детям, а сэкономленные пожертвования Русфонд передаст в помощь другим нуждающимся детям.

"Для нас шаг к созданию службы стационара на дому — абсолютно новое направление в развитии медицины страны. Между тем, в Европе уже более 1,2 миллиона паллиативных пациентов лечатся дома, с ними работают специальные службы — врачи, медсестры, инженеры. Мы хотим создать подобную службу в Татарстане", — отметил главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев.

Благотворительный пункт проката аппаратов ИВЛ позволит выработать модель службы и просчитать реальные затраты на обслуживание больного ребенка. По итогам реализации проекта в Татарстане Русфонд намерен выйти с предложением в Минздрав РФ о создании службы стационара на дому в масштабе страны.

Другие новости региона читайте здесь >>