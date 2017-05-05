Миронов внес в ГД проект, позволяющий "детям войны" подавать иски к ФРГ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов внес в пятницу в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать адвокатов бесплатно помогать "детям войны" в подготовке исков по возмещению вреда от Германии за "утраченное детство".

Ранее Миронов призвал канцлера Германии Ангелу Меркель задуматься о выплате компенсаций российским "детям войны" вместо введения санкций и сообщил, что эсеры разрабатывают законопроект, предлагающий живущим в России "детям войны" подавать иски к Германии с требованием компенсации за "потерянное детство".

Поправки предлагается внести в федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". В пояснительной записке Миронов указал, что федеральным законодательством до настоящего времени не закреплен статус "дети войны", граждан, не принимавших участия в боевых действиях, но оказавшихся в числе пострадавших в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

"В результате войны эти граждане подверглись серьезным лишениям и должны обладать возможностью получить в полной мере компенсацию за "утраченное детство". Законопроектом предлагается в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи обязать ее участников, включая адвокатов и их образования, оказывать гражданам, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет, бесплатную юридическую помощь по вопросам возмещения вреда, причиненного вследствие военных преступлений, совершенных нацистской Германией в период Великой Отечественной войны", — говорится в материалах.

Уточняется, что такая бесплатная юридическая помощь будет включать в себя как подготовку необходимых документов, так и представительство интересов указанной категории граждан по данным вопросам.