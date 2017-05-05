Власти рассказали об изъятии из оборота бракованных растворов для инъекций

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Росздравнадзор выявил несколько серий инъекционных препаратов, в которых наблюдались механические частицы, но сообщений о нежелательных реакциях, связанных с этим, не было, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Недоброкачественные лекарственные препараты произвели ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" и РУП "Белмедпрепараты".
Согласно опубликованным данным, в 2017 году было изъято по одной серии следующих препаратов: раствор для инъекций пентоксифиллин в Вологодской области из-за механических включений (В 5 из 80 ампул были обнаружены видимые частицы), раствор для подкожного введения кофеин-бензоат натрия в Мордовии из-за обнаружения в одной ампуле осколков ампульного стекла, а также раствор для внутримышечного и внутривенного введения гентамицин из-за двух ампул с механическими включениями в Калининградской области.
"При этом в подсистеме "Фармаконадзор" АИС Росздравнадзора отсутствуют сообщения о нежелательных реакциях, связанных с обнаружением в ампулах данных препаратов осколков стекла или иных механических включений… Структура показателей несоответствия качества лекарственных средств, изъятых из обращения за 2016 год, указывает, что среди всех изъятых недоброкачественных серий только 4% браковались по показателю "механические включения", — отметили в ведомстве.