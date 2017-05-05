Юрист не видит нужды в ужесточении наказания за дискриминацию инвалидов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Введение дополнительного административного наказания за дискриминацию инвалидов в сфере услуг не нужно, но не помешает конкретизация уже существующей нормы закона, рассказал РИА Новости юрист региональной общественной организации людей с инвалидностью "Перспектива" Линь Нгуен.

Ранее "Известия" сообщили, что Роспотребнадзор выступил с инициативой, предлагающие введение штрафов за отказ инвалиду в обслуживании. Предложение предусматривает установку административной ответственности за создание препятствий при покупке товаров, работ и услуг представителями социально уязвимых слоев населения: инвалидам, детям и пенсионерам.

"Введение какой-то новой статьи в кодекс об административных правонарушениях я считаю излишним. Нужно прежде всего использовать в таких случаях статью 5.62 кодекса административных правонарушениях — это статья о дискриминации. Другое дело, что эту статью, может быть, нужно расписать чуть более подробно, чтобы было понятно правоприменителю и людям с инвалидностью, как они могут пользоваться этой статьей для защиты своих прав", — отметил юрист.