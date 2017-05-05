Минкомсвязи будет распространять фильмы с объективной информацией о России

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минкомсвязи РФ поручено до 31 января следующего года обеспечить распространение на крупных медиарынках российских фильмов, которые будут отражать объективную информацию о России, в том числе о роли страны в победе над нацизмом, сообщается на сайте Кремля.

"Министерству связи и массовых коммуникаций РФ обеспечить распространение на крупных медиарынках российских документальных, художественных фильмов и сериалов, отражающих объективную информацию о России, в том числе о её роли в победе над нацизмом", — говорится протоколе заседания российского организационного комитета "Победа", состоявшегося 20 апреля в Кремле, который утвердил президент России Владимир Путин.

Срок выполнения данной задачи — 31 января 2018 года.