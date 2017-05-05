Москалькова представила Путину ежегодный доклад по правозащитной работе

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину ежегодный доклад о проделанной работе.

"Владимир Владимирович, в соответствии с Федеральным конституционным законом представляю Вам ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека. Впервые этот доклад содержит в качестве неотъемлемой части приложение — интерактивную правозащитную карту", — сообщила она на встрече с Путиным.

Москалькова отметила, что доклад содержит информацию от всех уполномоченных по правам человека, работающих в РФ.

"Сегодня в 85 регионах – везде есть и законы, и избранные уполномоченные по правам человека. Они консолидированы, и раз в полгода мы собираемся на координационный совет, где обсуждаем наиболее актуальные темы, делимся опытом. Это очень важная интеграция внутри государства", — сказала она.