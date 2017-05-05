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Общество

Световое шоу и кинопоказы: москвичей ждут насыщенные майские выходные

14:2805.05.2017
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© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУкрашение Москвы к 9 Мая. Архивное фотоУкрашение Москвы к 9 Мая. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Световое шоу, бесплатные кинопоказы, выступления оркестров и праздничный салют в День Победы: на майских выходных москвичей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа.

Выходные по случаю празднования Дня Победы в этом году в России продлятся с 6 по 9 мая.

"Праздничные мероприятия в городе уже начались. У нас есть музейные, выставочные, концертные, театральные и спортивные проекты – огромная большая событийная повестка, причем не только в центре столицы, на Красной площади, но и в других округах, в парках — всего около 100 главных площадок. На этих площадках состоится 300 крупных мероприятий", – сообщил РИА Новости глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Москва спортивная: сдать нормы ГТО и отжиматься за День Победы

Пассажирка в аэропорту . Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Любители активного отдыха могут в майские выходные принять участие в спортивных мероприятиях. Так, гости Измайловского парка 6 мая начнут свой день с фитнес-зарядки, примут участие в веселых стартах, смогут выполнить нормы ГТО и получить знак отличия. В парке также состоится ежегодная всероссийская акция "Рекорд Победы", участники которой должны отжаться по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны. Для самых маленьких участников и их родителей пройдут соревнования по бегу на надувных лыжах, прыжкам в мешках, прохождению надувной полосы препятствий и эстафеты.

Соревнования по пейнтболу, дартсу, городкам, армспорту, перетягиванию каната и другим дисциплинам пройдут 6 мая на открытой площадке возле спортивной школы олимпийского резерва "Москвич". На празднике, посвященном Дню Победы, состоятся финальные состязания Московской спартакиады молодежи допризывного возраста по спортивной, спортивно-технической и военной подготовке. Из необычных дисциплин на празднике будут представлены служебное собаководство, настольные игры и соревнования моделистов.

Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Около 10 тысяч росгвардейцев будут охранять порядок на майские праздники
В воскресенье, 7 мая, стартуют соревнования по гребному спорту в Крылатском "Серебряная ладья", также приуроченные ко Дню Победы. Всех спортсменов и болельщиков ждут концертная программа и полевая кухня с кашей. Спортивный праздник в этот же день пройдет и в Филевском парке.

Световое шоу и бесплатные кинопоказы

В праздничные дни с 7 по 9 мая в центре Москвы, на Моховой улице, состоятся показы светового мультимедийного шоу #оПобеде, посвященного обороне столицы. Серию масштабных световых проекций, объединенных единой сюжетной линией, можно будет увидеть со стороны Манежной площади вечером после 21.00 мск. Москвичи станут свидетелями героических событий: от перехода города на осадное положение до остановки противника на оборонительных рубежах и начала контрнаступления.

Здание Государственного Театра Наций в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Театр в мае: "Капитан Фракасс" у "фоменок" и "Цирк" в Театре наций
Зрители увидят знаменитые аэростаты и зенитные батареи, защищавшие воздушное пространство над Москвой, воздушные бои и подвиг летчика Виктора Талалихина, совершившего один из первых ночных таранов, сражение на Бородинском поле с участием легендарных "Катюш", подвиг героев-панфиловцев и многое другое.

Ко Дню Победы сеть городских кинотеатров "Москино" и Департамент культуры города Москвы подготовили праздничную программу "Памяти киногероев". В ее рамках в 12 кинотеатрах с 6 по 9 мая пройдет порядка 40 бесплатных сеансов. Москвичи смогут посмотреть более 20 фильмов, посвященных памяти отечественных актеров, режиссеров и сценаристов, которые были участниками и современниками Великой Отечественной войны. Среди кинокартин — "Баллада о солдате", "Судьба человека", "Двадцать дней без войны", "…А зори здесь тихие" и другие. Фильмы о войне можно будет бесплатно посмотреть 8 и 9 мая и в девяти городских парках, в их числе – Парк Горького, Измайловский и Таганский. Полное расписание сеансов доступно на сайте "Москино".

Выставка секретных документов и военный интерактив

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Специальную программу ко Дню Победы подготовили и военные музеи столицы. Так, на территории музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34" 8 мая пройдет фестиваль "Последний бой" с участием военно-исторических клубов и объединений реконструкторов Москвы и других регионов России. Государственный музей обороны Москвы 9 мая ждет москвичей на театрализованную интерактивную программу "Фронт за линией фронта", где представят малоизвестные факты о партизанском движении. В музее-панораме "Бородинская битва" в День Победы будет организован мастер-класс по росписи военно-исторической миниатюры.

Фотовыставка "Вечный огонь", посвященная 50-летию создания мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата" у Кремлевской стены, откроется в Музее Зеленограда 9 мая. Кроме того, с 5 по 9 мая в рамках экспозиции "1942. В штабах Победы" в Новом Манеже впервые будут продемонстрированы секретные документы высших органов власти, решения которых оказали влияние на исход военных действий в 1942 году. Выставка расскажет о контрнаступлении советских войск под Москвой и победе под Сталинградом, которая стала переломным этапом в Великой Отечественной войне.

Как сообщил РИА Новости глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, до 9 мая включительно также будет работать выставка на Поклонной горе "Битва за Москву. Первая победа", где представлены 3 тысячи уникальных экспонатов.

"Там можно увидеть и технику, и обмундирование, там даже есть "Оскар" – самый первый отечественный, который мы получили (в номинации "Лучший документальный фильм" за ленту "Разгром немецких войск под Москвой" – ред.). Сама фигурка Оскара отличается от современной, и на ней есть интересная надпись, которая указывает на то, что тогда у американцев не было вопросов, кто одержал в войне Победу и нанес первые серьезные удары войскам третьего рейха. Эту выставку собирали из десятков музеев и архивов, она работает последние дни, и скоро экспонаты развезут по своим собраниям в другие города", – отметил Кибовский.

Городские парки: песни военных лет и полевые кухни

Посетительница знакомится с экспозицией на открытии выставки Сальвадора Дали Алиса в стране Чудес в галерее Altmans Gallery в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Выходные в Москве: выставка Дали, The Tiger Lillies и балет "Мечтатели"
День Победы отпразднуют в 20 столичных парках – посетителей ждут выступления духовых оркестров, песни военных лет, спектакли, кинопоказы, выставки и конкурсы. Москвичи также смогут узнать подробности знаменитых сражений Великой Отечественной войны и поздравить ветеранов с праздником.

На стенах главного входа в парк Горького 9 мая появится инсталляция из настоящих писем солдат с фронта, тексты которых будут звучать из динамиков. Днем на главной сцене парка пройдет праздничный концерт. На Пушкинской набережной для посетителей откроется выставка военной техники и полевые кухни, а на танцевальных площадках все желающие смогут потанцевать под музыку военных лет.

Шествие Бессмертный полк в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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Улицы в центре Москвы перекроют для шествия "Бессмертного полка"
В парке искусств "Музеон" представят инсталляцию, посвященную статистике потерь в Великой Отечественной войне. Фестивальная площадь парка "Сокольники" 9 мая превратится в огромную шахматную доску, фигуры на которой будут представлять армии СССР и Германии. По площадке будут двигаться зенитные установки, мотоциклы и другая военная техника. Посетителей также ждет концертная программа.

В Парке Победы на Поклонной горе 9 мая состоится концерт Государственного симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. На пересечении аллеи Солдат и аллеи Ветеранов Войны и Труда развернется ежегодный фестиваль "Музыкальный квартал" с участием творческих коллективов Вооруженных сил России, кадетских корпусов, школ искусств и клубов исторической реконструкции. Вечером на главной сцене пройдет большой концерт. Завершится празднование торжественным артиллерийским залпом из 18 пушек.

Салют Победы на Красной площади. 9 мая 1945 года. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Кудояров
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Прожекторы подсветят московский салют в честь Дня Победы, как в 1945 году
В саду "Эрмитаж" в День Победы будет воссоздана атмосфера 1940-х годов, появится выставка советских ретроавтомобилей, выступят военный духовой оркестр и мужской камерный хор. Вечером посетители парка увидят показательные выступления танцевальных коллективов и сами смогут потанцевать с ветеранами под песни военных лет. На открытых уроках всех желающих научат исполнять краковяк, танго и вальс. В саду имени Баумана 9 мая во второй раз пройдет фестиваль шагающих оркестров. Для ветеранов и людей старшего поколения организуют ретрозону с угощениями, а молодежи предложат поучаствовать в мастер-классах по граффити, бит-боксу, фристайлингу и танцам.

Парад Победы, "Бессмертный полк" и праздничный салют

Главным мероприятием в рамках празднования 72-й годовщины Великой Победы, как и в прошлые годы, станет военный парад на Красной площади. Он начнется в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на всех праздничных площадках города, в том числе в парках. По главной площади страны пройдет и "Бессмертный полк". По предварительной оценке столичных властей, с фотопортретами своих родственников-фронтовиков на улицы Москвы выйдут порядка 700 тысяч горожан. Ожидается, что в акции примет участие мэр Москвы Сергей Собянин. Как сообщил РИА Новости глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, шествие "Бессмертного полка" начнется в 15.00 мск.

"Приятно то, что будут не только наши соотечественники — у нас есть гости из дальнего зарубежья, которые тоже приезжают с портретами своих предков… пять оркестров из разных стран выступят на площадках праздника, но после вольются в общий строй и пойдут с портретами своих предков через Красную площадь", — отметил собеседник агентства.

По случаю Дня Победы праздничные салюты и фейерверки взметнутся в небо российской столицы 9 мая с 40 площадок. В этом году салюты в Москве начнут запускать в 22.00, для этого привлекут 449-й Отдельный гвардейский салютный дивизион.

По традиции праздничный салют запустят с 16 площадок в различных районах Москвы, среди них — Парк Победы, Лужники, Парк культуры и Ново-Переделкино. Кроме этого, горожане смогут увидеть фейерверки на 24 площадках — к примеру, в саду "Эрмитаж" и в парке 850-летия Москвы.

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