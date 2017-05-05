В выходные дни изменятся маршруты общественного транспорта

Троллейбусы на улице в Москве. Архивное фото

Троллейбусы на улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. 6, 7 и 9 мая в Москве изменятся маршруты общественного транспорта. Связано это с проведением мотопробега, велогонки "Крылатское кольцо" и футбольного матча на стадионе "Открытие Арена", сообщает mos.ru.

6 мая с 11:00 до окончания мероприятия автобус №33к — будет следовать от станции метро "Ботанический сад" до остановки "Монреальский павильон". Автобус №154 — от станции Ховрино до станции метро "Ботанический сад" (с разворотом у южного вестибюля).

Также изменится маршрут троллейбуса №48 —от Капельского переулка до платформы Северянин.

Больше информации можно узнать на официальном сайте мэра.