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Общество

Сирийские фотохроники Sputnik и ВГТРК увидели в Вене

14:0905.05.2017
(обновлено: 14:17 05.05.2017)
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© Sputnik / Валерий МельниковСожженные боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) древние христианские книги в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фотоСожженные боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) древние христианские книги в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фото
© Sputnik / Валерий Мельников

ВЕНА, 5 мая, Пресс-служба Sputnik. Работы фотокорреспондентов информационного агентства и радио Sputnik и операторов ВГТРК составили экспозицию "Сирия. Фотохроники войны", прошедшую на площадке Постоянного представительства Российской Федерации при Международных Организациях в Вене. На открытии выставки в зале Постпредства присутствовали Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич, Постоянный представитель РФ при Отделении ООН Владимир Воронков, депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко. В открытии также приняли участие лауреат World Press Photo-2017, специальный фотокорреспондент Sputnik Валерий Мельников и куратор проекта от информационного агентства и радио Sputnik Оксана Олейник.

Экспозиция Сирия. Фотохроники войны в Российском центре науки и культуры в Бухаресте
© Sputnik / Оксана Олейник
Sputnik и ВГТРК показали военные хроники Сирии в Бухаресте

Рассказ о военном конфликте в Сирии в 2015 — 2016 годах определяет тему выставки. В объективе журналистов Sputnik и ВГТРК трагическая история конфликта дана сквозь призму людских судеб, разрушенных войной; через будни авиабазы Хмеймим и работу российских ВКС в ходе антитеррористической операции. Среди авторов экспозиции — титулованные журналисты Sputnik Валерий Мельников, Илья Питалев, Михаил Алаеддин, Михаил Воскресенский, и телеоператоры съемочной группы ВГТРК Виктор Приходько и Александр Пушин.

Фотоэкспозиция в столице Австрии стала частью выставочного турне "Сирийских хроник" в России и за рубежом. Старт турне был дан в Москве на площадке Государственной Думы РФ в январе 2017 года; в апреле того же года выставку увидели жители и гости Бухареста.

© Sputnik / Валерий МельниковЖитель одной из деревень в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии молится в храме Святого Георгия, уничтоженного боевиками ИГ (организация запрещена в РФ)
© Sputnik / Валерий Мельников
Житель одной из деревень в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии молится в храме Святого Георгия, уничтоженного боевиками ИГ (организация запрещена в РФ)

Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич: "Выставка Sputnik и ВГТРК в Вене несет в себе мощный гуманистический и политический посыл в пользу скорейшего разрешения сирийского кризиса. Она наглядно показывает, какие трагедии могут происходить в различных государствах, если не предпринимать совместных усилий по борьбе с терроризмом. Это своего рода яркий сигнал из Вены всем тем, кто заявляет о готовности коллективно бороться с террористической угрозой. И Россия играет лидирующую роль в консолидации этих усилий на антитеррористическом направлении".

Специальный фотокорреспондент Sputnik Валерий Мельников: "Выставка проходит уже не в первом европейском городе, и надеюсь, ее смогут увидеть как можно больше людей. Фотография способна передать много эмоций. В своих работах я показываю войну, которая идет в Сирии, и хочу, чтобы каждый человек на Земле мог ощутить ту боль и страдания, которые она причиняет жителям страны — страны, в которую я был влюблен еще несколько лет назад".

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

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