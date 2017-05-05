Сирийские фотохроники Sputnik и ВГТРК увидели в Вене

Сожженные боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) древние христианские книги в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фото

Сожженные боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) древние христианские книги в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фото

ВЕНА, 5 мая, Пресс-служба Sputnik. Работы фотокорреспондентов информационного агентства и радио Sputnik и операторов ВГТРК составили экспозицию "Сирия. Фотохроники войны", прошедшую на площадке Постоянного представительства Российской Федерации при Международных Организациях в Вене. На открытии выставки в зале Постпредства присутствовали Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич, Постоянный представитель РФ при Отделении ООН Владимир Воронков, депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко. В открытии также приняли участие лауреат World Press Photo-2017, специальный фотокорреспондент Sputnik Валерий Мельников и куратор проекта от информационного агентства и радио Sputnik Оксана Олейник.

Рассказ о военном конфликте в Сирии в 2015 — 2016 годах определяет тему выставки. В объективе журналистов Sputnik и ВГТРК трагическая история конфликта дана сквозь призму людских судеб, разрушенных войной; через будни авиабазы Хмеймим и работу российских ВКС в ходе антитеррористической операции. Среди авторов экспозиции — титулованные журналисты Sputnik Валерий Мельников, Илья Питалев, Михаил Алаеддин, Михаил Воскресенский, и телеоператоры съемочной группы ВГТРК Виктор Приходько и Александр Пушин.

Фотоэкспозиция в столице Австрии стала частью выставочного турне "Сирийских хроник" в России и за рубежом. Старт турне был дан в Москве на площадке Государственной Думы РФ в январе 2017 года; в апреле того же года выставку увидели жители и гости Бухареста.

© Sputnik / Валерий Мельников Житель одной из деревень в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии молится в храме Святого Георгия, уничтоженного боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) © Sputnik / Валерий Мельников Житель одной из деревень в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии молится в храме Святого Георгия, уничтоженного боевиками ИГ (организация запрещена в РФ)

Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич: "Выставка Sputnik и ВГТРК в Вене несет в себе мощный гуманистический и политический посыл в пользу скорейшего разрешения сирийского кризиса. Она наглядно показывает, какие трагедии могут происходить в различных государствах, если не предпринимать совместных усилий по борьбе с терроризмом. Это своего рода яркий сигнал из Вены всем тем, кто заявляет о готовности коллективно бороться с террористической угрозой. И Россия играет лидирующую роль в консолидации этих усилий на антитеррористическом направлении".

Специальный фотокорреспондент Sputnik Валерий Мельников: "Выставка проходит уже не в первом европейском городе, и надеюсь, ее смогут увидеть как можно больше людей. Фотография способна передать много эмоций. В своих работах я показываю войну, которая идет в Сирии, и хочу, чтобы каждый человек на Земле мог ощутить ту боль и страдания, которые она причиняет жителям страны — страны, в которую я был влюблен еще несколько лет назад".

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