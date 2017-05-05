Московские власти рассказали, кто избежит реновации

МОСКВА, 5 мая — РИА Недвижимость. Все крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не войдут в столичную программу реновации, это почти 300 жилых домов в 40 рабочих поселках, построенных в 20–30-е годы прошлого века, сообщается на сайте московской мэрии.

"Это прежде всего Дангауэровка, Буденовский, Усачевский поселки в центре города, а также Хавско-Шаболовский поселок на юге Москвы", — говорится на сайте.

Как отмечается в нем, по формальным признакам, среди которых высотность, ветхость и изношенность коммуникаций, они могли бы попасть в программу реновации. Однако экспертная оценка независимых специалистов в области архитектуры и столичного департамента культурного наследия подтвердила историко-культурную ценность этих домов, их значимость для сохранения истории градостроительства столицы.

Кроме того, в предварительный список сносимых домов не вошли дома СДС на Саратовской улице, представляющие собой "интереснейшие объекты архитектуры первых послевоенных лет" добавляется в материалах мэрии.

Власти Москвы готовят крупномасштабную реновацию столичного жилфонда. 2 мая был опубликован перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и в шести поселениях на присоединённых территориях.