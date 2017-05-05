Путин поручил правительству решить вопрос о введении в России Дня волонтера

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент России поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении Дня волонтера — 5 декабря, говорится в списке поручений на сайте Кремля по итогам пленарного заседания медиафорума региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", проведенного Общероссийским народным фронтом.

"Рассмотреть вопрос об установлении Дня волонтера, определив таким днем 5 декабря. Рассмотреть вопрос о проведении в Российской Федерации Года гражданской активности и волонтерства", — говорится в сообщении.

Поручения должны быть исполнены к 1 августа.

Также президент поручил правительству проработать субсидирование расходов издательств и других выпускающих организаций на доставку печатных изданий в отдаленные и труднодоступные местности, а также определить категории граждан, доставка которым должна быть субсидирована. Доклад должен быть представлен до 1 июля.

Кабмину поручено рассмотреть вопрос об освобождении от казначейского сопровождения договоров о субсидировании региональных и муниципальных СМИ. Срок исполнения поручения — 1 июня. Кроме того, согласно поручению, правительство до 1 сентября должно представить доклад о мерах для завершения строительства жилых домов – объектов закрытого акционерного общества "Строительное управление № 155".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначен ответственным лицом за выполнение этих поручений.