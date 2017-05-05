Путин поручил правительству подготовить доклад о достройке домов "СУ-155"

МОСКВА, 5 мая — РИА Недвижимость. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 сентября представить доклад о мерах, принимаемых для завершения строительства жилых домов банкротящейся компании "СУ-155", соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Группа компаний "СУ-155" имеет многочисленные просроченные обязательства перед дольщиками и пайщиками. Арбитраж в 2016 году ввел процедуру наблюдения в отношении головной структуры группы — АО "СУ-155". В марте 2017 года процедура наблюдения была продлена до 20 июня.

В начале апреля президент заявил, что все недостроенные объекты "СУ-155" должны быть введены в строй в 2018 году, и что правительство держит этот вопрос на контроле. Как отметил Путин, за прошлый год в десяти регионах из 14 дома "СУ-155" были достроены, но объемы незавершенного строительства в оставшихся регионах достаточно большие.

Ответственным за финансирование достройки 130 домов компании в конце 2015 года правительственной комиссией был выбран банк "Российский капитал". В 2016 году завершено строительство 59 домов. По данным Минстроя, в текущем году планируется сдать еще 37 домов, остальные – в 2018-м.