В Архангельске заработала мультимедийная выставка "Война и мифы"

АРХАНГЕЛЬСК, 5 мая — РИА Новости. Мультимедийная выставка "Война и мифы", открылась в Архангельске на площадке Северного Арктического федерального университета (САФУ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.

"Выставку открыл министр культуры РФ Владимир Мединский. Организованная Российским военно-историческим обществом при поддержке региональных властей интерактивная экспозиция стала мощным ответом попыткам фальсифицировать историю. Она даст возможность посетителям самостоятельно ознакомиться с фактами и уникальными документами времен Великой Отечественной войны", — сказал собеседник агентства.

Экспонаты выставки, в том числе многочисленные фото- и видеоматериалы, неизвестные ранее документы расскажут посетителям о о массовом героизме советских солдат, о подвиге 28 панфиловцев. Часть экспозиции посвящена войне в Арктике и жизни Архангельска как прифронтового города. Архангельск стал третьим городом после Москвы, куда приехала выставка. Она будет работать до 30 июня, а затем отправится в Санкт-Петербург.

По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, выставка "Война и мифы" нужна не только для того, чтобы отдать дань памяти ветеранам — прежде всего она нужна молодёжи. "Дать объективную информацию, развенчать мифы — это наша величайшая задача. Уверен, что выставка станет заметным явлением — патриотическим, воспитательным и культурным", — цитирует пресс-служба слова Орлова.

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