В Архангельске заработала мультимедийная выставка "Война и мифы"

АРХАНГЕЛЬСК, 5 мая — РИА Новости. Мультимедийная выставка "Война и мифы", открылась в Архангельске на площадке Северного Арктического федерального университета (САФУ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.
"Выставку открыл министр культуры РФ Владимир Мединский. Организованная Российским военно-историческим обществом при поддержке региональных властей интерактивная экспозиция стала мощным ответом попыткам фальсифицировать историю. Она даст возможность посетителям самостоятельно ознакомиться с фактами и уникальными документами времен Великой Отечественной войны", — сказал собеседник агентства.
По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, выставка "Война и мифы" нужна не только для того, чтобы отдать дань памяти ветеранам — прежде всего она нужна молодёжи. "Дать объективную информацию, развенчать мифы — это наша величайшая задача. Уверен, что выставка станет заметным явлением — патриотическим, воспитательным и культурным", — цитирует пресс-служба слова Орлова.